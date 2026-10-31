بدأت بتمثيل 22 شركة في مصر.. أبو العينين يروي كواليس التعاون مع إيطاليا في بداية مشواره المهني

أكد النائب محمد أبو العينين رئيس البرلمان الأورومتوسطي، أن علاقته مع إيطاليا بدأت باستيراد المواد الغذائية ومواد البناء.

وقال أبو العينين في كلمته على هامش تكريم المؤسسة العالمية للثقافة والتراث «سيمي» في إيطاليا له، والتي أذاعها الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «عندما بدأت العمل مع الجانب الإيطالي، كنت أمثل 22 شركة إيطالية في مصر».

وأضاف أبو العينين: «قابلت رجل أعمال إيطاليًا، وقال لي إنه يعرف اسمي في إيطاليا في مجال صناعة السيراميك، وعرض عليّ إنشاء مصنع، فقلت له نعم، ولكني لا أمتلك التكنولوجيا، وأحتاج إلى شريك جيد يزودني بأحدث التقنيات».

ولفت أبو العينين إلى أن «الرجل الإيطالي قال لي إنه سيتشارك معي لإنشاء أول شركة تنتج السيراميك في الشرق الأوسط».

وتابع أبو العينين: «بالفعل، تم إنشاء أول مصنع بالتعاون مع رجل الأعمال الإيطالي، وأصبح لدينا واحد من أهم المصانع».