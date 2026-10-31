محمد أبو العينين: أطفال ونساء فلسطين يقت.ـلون.. ومصر تسعى دائما لإعطاء فلسطين دولة مستقلة

أكد النائب محمد أبو العينين رئيس البرلمان الأورومتوسطي، أنه هناك علاقة عظيمة بين مصر وإيطاليا عبر التاريخ.

وقال أبو العينين في كلمته على هامش تكريم المؤسسة العالمية للثقافة والتراث (سيمي) في إيطاليا له التي أذاعها الإعلامي احمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الثقافة ترتبط مع السلام وترتبط بالديمقراطية وتتصل بالكثير من الأمور عبر التاريخ".

وأكمل أبو العينين :" فخور بتواجد التواصل الحضاري مع مصر في إيطاليا ".

وتابع أبو العينين :" نتحدث اليوم عن أهمية إحلال السلام في الشرق الأوسط وجوهر هذه المسألة ضرورة حل القضية الفلسطينية ".

وأضاف :" الأطفال والنساء يقتلون في قطاع غزة وفلسطين ويعانون من نقص الغذاء والدواء ولا توجد حياة على الغطلاق ومصر تسعى لإعطاء فلسطين حقهم في إقامة دولة مستقلة ".