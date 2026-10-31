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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مياه الشرب والصرف بالأقصر تتفقد كفاءة المحطات ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية

رئيس مياه الأقصر يتابع تطوير منظومة مياه الشرب بالطود.. تفقد محطة قائمة ومتابعة تنفيذ أخرى جديدة
رئيس مياه الأقصر يتابع تطوير منظومة مياه الشرب بالطود.. تفقد محطة قائمة ومتابعة تنفيذ أخرى جديدة
شمس يونس

أجرى المهندس فرج عثمان علي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، جولة ميدانية بمركز ومدينة الطود، لمتابعة كفاءة محطات مياه الشرب والوقوف على معدلات تنفيذ المشروعات الجديدة، في إطار جهود الشركة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستهل رئيس الشركة جولته بتفقد محطة مياه الطود المدمجة، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية التصميمية 17 ألف متر مكعب يوميا، وتوفر مياه الشرب لنحو 132 ألف مواطن بمركز ومدينة الطود، حيث تابع انتظام التشغيل وراجع سجلات العمل، واطمأن على جودة المياه المنتجة ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية.

وشدد خلال جولته على أهمية الالتزام ببرامج الصيانة الدورية ورفع كفاءة التشغيل، مع التطبيق الكامل لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، للحفاظ على استمرارية الخدمة وضمان وصول مياه آمنة للمواطنين.

كما شملت الجولة متابعة أعمال تنفيذ محطة مياه الشرب الجديدة بنظام الترشيح الفائق، بطاقة تصميمية تصل إلى 10 آلاف متر مكعب يوميا، والتي من المقرر أن تسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية للمياه وتحسين الضغوط بالشبكات، بما يلبي احتياجات الأهالي ويدعم استقرار خدمة مياه الشرب بمختلف مناطق المركز.

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