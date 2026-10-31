رفع 20 طن مخلفات وأتربة في حملات نظافة وتجميل بمدينة الأقصر

واصلت مدينة الأقصر برئاسة اللواء الدكتور علي الشرابي، رئيس المدينة ، تنفيذ حملات النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وشهدت أعمال الحملة نقل ورفع 20 طنًا من المخلفات والأتربة بشارع السيالة، أمام مدخل الجواهر والكنيسة الإنجيلية، بما يسهم في تحسين مستوى النظافة وتيسير حركة المواطنين.

كما تضمنت الأعمال دهان البلدورات بشارع الفرنساويين بمنطقة شمال، مع استمرار واستكمال أعمال الدهانات والتجميل بالمنطقة.

وفي سياق متصل، استكملت فرق العمل خلال الوردية المسائية أعمال كنس الأتربة الناعمة وتنفيذ حملة نظافة عميقة بشارع 25 بمنطقة السواقي، فضلًا عن رفع مخلفات الأشجار بشارع التأمينات وخلف مدافن السيد يوسف وشارع التفويج.

كما نفذت فرق منطقة شمال، بالتعاون مع إدارة الحدائق والبساتين، حملة موسعة لرفع الأتربة والمخلفات وتنظيف الشوارع وإزالة جميع المعوقات، بما يضمن تحسين البيئة المحيطة والحفاظ على المظهر الحضاري لشوارع المدينة.

وتأتي هذه الحملات في إطار المتابعة المستمرة لأعمال النظافة والتجميل، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق بيئة نظيفة وآمنة تليق بمدينة الأقصر.