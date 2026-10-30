رئيس جامعة الأقصر: اختيار أحد كوادرنا نقطة اتصال وطنية ببرنامج أفق أوروبا يعزز التعاون الدولي

أكدت رئيس جامعة الأقصر الدكتورة صابرين عبدالجليل، أن اختيار الدكتور أحمد حمدي عبدالحارس، وكيل كلية الفنون الجميلة لشؤون التعليم والطلاب ونائب مدير مكتب التعاون الدولي بالجامعة، للعمل نقطة اتصال وطنية (NCP) ضمن برنامج الاتحاد الأوروبي للبحث والابتكار «أفق أوروبا» (Horizon Europe)، يعكس الثقة في الكفاءات الأكاديمية والعلمية التي تمتلكها الجامعة، ويؤكد تنامي دورها في دعم البحث العلمي والابتكار وتعزيز التعاون الدولي.

وأضافت رئيس الجامعة - وفق بيان اليوم الجمعة - أن هذا الاختيار يفتح آفاقًا جديدة أمام الباحثين وأعضاء هيئة التدريس للاستفادة من فرص التمويل البحثي والشراكات العلمية الدولية التي يتيحها البرنامج، بما يسهم في دعم التميز المؤسسي وتعزيز مكانة الجامعة إقليميًا ودوليًا.

ويأتي اختيار الدكتور أحمد حمدي عبدالحارس نقطة اتصال وطنية في محور «توسيع المشاركة وتعزيز منطقة البحث الأوروبية» (Widening Participation and Strengthening the European Research Area – ERA)، أحد المحاور الاستراتيجية لبرنامج «أفق أوروبا»، الذي يستهدف تعزيز قدرات الباحثين وتوسيع مشاركتهم في المشروعات البحثية الدولية، ودعم التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية المصرية ونظيراتها الأوروبية.

وفي هذا الإطار، شارك عبدالحارس في اللقاء التنسيقي الذي نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في مكتب التعاون الأوروبي للبحوث والابتكار، بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وبمشاركة أعضاء لجان برنامج «أفق أوروبا» ونقاط الاتصال الوطنية والمؤسسية، بهدف تعزيز التنسيق بين مكونات شبكة الدعم المصرية، بالتزامن مع مرور عام على توقيع اتفاقية مشاركة مصر في البرنامج.

وتتولى نقاط الاتصال الوطنية والمؤسسية تقديم الدعم والإرشاد للباحثين والمؤسسات الأكاديمية، والتعريف بفرص التمويل الأوروبية، وتنظيم الفعاليات وورش العمل، وتيسير التواصل مع الشركاء الدوليين، بما يعزز فرص المشاركة في المشروعات البحثية وبناء شراكات علمية مستدامة.