وسط إقبال كبير وبمشاركة نخبة من شعراء الجنوب.. انطلاق ملتقى فن الواو بقرية شطورة

انطلقت بقرية شطورة بمحافظة سوهاج، فعاليات ملتقى "فن الواو" في دورته الثانية، برعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة. وذلك وسط تفاعل وإقبال كبير.

افتتح فعاليات الملتقى ضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، والكاتب عبد الحافظ بخيت متولي أمين عام الملتقى، وخالد مصطفى منصور نائبا عن رئيس مركز ومدينة طهطا، وأحمد فتحي مدير عام فرع ثقافة سوهاج، بحضور خالد عبد الحكيم سكرتير مجلس ومدينة طهطا، وحسن خلف مدير إدارة طهطا التعليمية، ولفيف من الأدباء والشعراء، وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر.



واستهلت الفعاليات بتفقد الحضور معرض الكتاب الذي يضم أحدث إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة بأسعار رمزية، إلى جانب معرض صناعة التلي الذي يبرز جماليات هذه الحرفة التراثية.

أدار الجلسة الافتتاحية الدكتور محمد عمر أبو زيد، رئيس نادي أدب شطورة، واستهل كلمته بالترحيب بالحضور، متناولا ماهية فن الواو وارتباطه بالفن الشعبي المصري الذي ينتمي إلى جنوب مصر، وما يحمله من ملامح تعكس الهوية الثقافية والتراثية للمجتمع.

وفي كلمته، أعرب ضياء مكاوي، رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، عن سعادته بإقامة الملتقى، موجها الشكر للقائمين عليه في دورته الثانية، التي تستضيفها قرية شطورة، مشيرا إلى تميز القرية باحتضان هذا الملتقى السنوي، لما يتمتع به أهلها من محبة ومكانة لدى المثقفين والشعراء.

من ناحيته، توجه الكاتب عبد الحافظ بخيت متولي، أمين عام الملتقى، بالشكر إلى رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة على دعمه لإقامة الملتقى، وإلى كل من أسهم في تنفيذ فعالياته، مرحبا بالشعراء المشاركين من محافظات أسوان والأقصر وقنا.

وتواصلت فعاليات الملتقى مع أمسية شعرية قدمها الشاعران أحمد عمر إبراهيم وزين عبد الحكم، بمشاركة نخبة من الشعراء، هم: محمد عبد الرحيم البرزي، فوزي عبد السميع، عبيد أبو الري، محمد علي عبد الباري، جابر الزهيري، دسوقي الخطاري، مدثر الخياط، عبده الشنهوري، عبد الله بوغديه، كمال الحمراني، أميرة سعد محمود، وإيمان بوشناق.

كما شهد الملتقى إهداء درع الهيئة العامة لقصور الثقافة إلى الكاتب عبد الحافظ بخيت متولي أمين عام الملتقى، وعادل الجرادي رئيس مجلس إدارة جمعية منارة الخير بشطورة، تقديرا لتعاونه في إنجاح الفعاليات، والملازم علي عبد الله علم الدين، ابن قرية شطورة، الحاصل على المركز الأول بكلية الشرطة، والذي كرمه رئيس الجمهورية تقديرا لتميزه العلمي.

واختتمت فعاليات الجلسة الافتتاحية بعرض فني لفرقة سوهاج للفنون الشعبية، قدمت خلاله مجموعة من الفقرات التراثية التي نالت إعجاب الجمهور.

ويعقد الملتقى برئاسة الكاتب والشاعر يسري حسان، وبالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة سوهاج، ونادي أدب بيت ثقافة شطورة.

وتتواصل الفعاليات اليوم الجمعة مع جلسة بحثية بعنوان "الأدب الشعبي"، يديرها الدكتور هاني درغام، ويشارك فيها الدكتور إسماعيل محمود وأشرف أيوب، ويعقبها أمسية شعرية وعرض فني، وورشة لتعليم صناعة التلي.