مفوض حقوق الإنسان الأوكراني يشيد بجهود ميلانيا ترامب الإنسانية في أوليشكي

أعرب مفوض حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني، دميترو لوبينيتس، عن شكره لسيدة الولايات المتحدة الأولى، ميلانيا ترامب، على جهودها في دعم مهمة إنسانية بمدينة أوليشكي جنوبي أوكرانيا.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قدم لوبينيتس الشكر لميلانيا ترامب، على مشاركتها الشخصية كوسيط ومنسق، مؤكدا أن جهودها أسهمت في التوصل إلى اتفاقيات إنسانية.

وأشار إلى اكتمال عمليات إزالة الألغام من الطرق المؤدية إلى مدينة أوليشكي، لتصبح قافلة المساعدات الإنسانية جاهزة للانطلاق، في ظل استمرار وقف إطلاق النار في المدينة لليوم الثالث تقريبا.

وأوضح لوبينيتس أن المهمة الإنسانية دخلت مرحلتها النهائية. ومن المتوقع أن تصل القافلة -التي اكتمل تجهيزها- إلى المستشفى المركزي في المدينة، وسيتمكن السكان من خلال ذلك من الحصول على المساعدات التي يحتاجون إليها.

وأضاف لوبينيتس: "اجتمعت وفود من أوكرانيا والاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية لتنسيق الخطوات التالية ضمن المهمة الإنسانية"، مشيرا إلى "وجود صحفيين من الدول الثلاث أيضا".