أعلنت رابطة الأندية مواعيد مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر لكرة القدم
وجاءت مواعيد الجولة الثانية من كأس عاصمة مصر
الإثنين 2 نوفمبر - وادي دجلة × الزمالك - استاد السويس - 5 مساء
الإثنين 2 نوفمبر - الأهلي × المقاولون العرب - استاد القاهرة - 8 مساء
الثلاثاء 3 نوفمبر - القناة × مودرن سبورت - استاد هيئة قناة السويس - 5 مساء
الثلاثاء 3 نوفمبر - أبو قير للأسمدة × سيراميكا كليوباترا - استاد الإسكندرية - 5 مساء
الثلاثاء 3 نوفمبر - سموحة × بيراميدز - استاد برج العرب - 8 مساء
الثلاثاء 3 نوفمبر - الشرقية إنبي × بترول أسيوط - استاد بترو سبورت - 8 مساء
الأربعاء 4 نوفمبر - زد × طلائع الجيش - استاد القاهرة - 5 مساء
الأربعاء 4 نوفمبر - المصري × م السويس بتروجت - استاد السويس - 8 مساء