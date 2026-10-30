اتحاد الكرة البرتغالي يخاطب النصر لاستعادة كريستيانو رونالدو في توقف نوفمبر

تلقى نادي النصر السعودي خطابًا رسميًا من الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، يطلب فيه استدعاء اللاعب كريستيانو رونالدو وزميله جواو فيليكس للانضمام إلى المنتخب خلال فترة التوقف الدولي في نوفمبر، استعدادًا لمواجهتي الدنمارك وويلز في دوري الأمم الأوروبية.

ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية أرسل الاتحاد البرتغالي طلبه إلى إدارة النصر تمهيدًا لضم اللاعبين إلى المعسكر المقبل، في خطوة تمهد لعودة رونالدو إلى صفوف المنتخب بعد الأزمة التي أثارت جدلًا واسعًا في سبتمبر الماضي.

ويواجه منتخب البرتغال نظيره الدنماركي يوم 14 نوفمبر في براغا، قبل السفر لملاقاة ويلز بعد ثلاثة أيام، في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة بدوري الأمم الأوروبية.