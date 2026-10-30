قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس المجلس الأوروبي يدعو إلى تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية مع كندا
هاني جنينة: الحكومة قد تؤجل مشروعات استثمارية لمواجهة صدمة الطاقة
خبير اقتصادي: الأموال الساخنة تعود بصورة محدودة بعد خروج 3.5 مليار دولار خلال أسبوعين
ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريبًا.. وواشنطن لديها وقت لمواصلة المفاوضات
مفوض حقوق الإنسان الأوكراني يشيد بجهود ميلانيا ترامب الإنسانية في أوليشكي
مجلس الأمن يناقش قضية الصحراء المغربية.. وروسيا تستخدم الفيتو ضد مشروع القرار الأمريكي
وجوه جديدة تحت المراقبة.. مراد يكشف مرشحي الانضمام لمنتخب مصر في معسكر نوفمبر| خاص
مصرع 4 أشخاص وإصابة 11 في تحطم مروحية عسكرية أوروبية بالبوسنة
اختراق بيانات 260 مليون شخص.. اليابان تواجه تصاعدا غير مسبوق في الهجمات الإلكترونية
للعام الثالث على التوالي.. نوستالجيا 90/80 تعود على مسرح البالون
مواعيد مباريات الأهلي في الكونفدرالية والدوري وكأس عاصمة مصر
بالتوقيت الشتوي 2026.. مواعيد عمل مترو الأنفاق والقطار الخفيف والأتوبيس الترددي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحاد الكرة البرتغالي يخاطب النصر لاستعادة كريستيانو رونالدو في توقف نوفمبر

رونالدو
رونالدو
مجدي سلامة

تلقى نادي النصر السعودي خطابًا رسميًا من الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، يطلب فيه استدعاء اللاعب كريستيانو رونالدو وزميله جواو فيليكس للانضمام إلى المنتخب خلال فترة التوقف الدولي في نوفمبر، استعدادًا لمواجهتي الدنمارك وويلز في دوري الأمم الأوروبية.

ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية أرسل الاتحاد البرتغالي  طلبه إلى إدارة النصر تمهيدًا لضم اللاعبين إلى المعسكر المقبل، في خطوة تمهد لعودة رونالدو إلى صفوف المنتخب بعد الأزمة التي أثارت جدلًا واسعًا في سبتمبر الماضي.

ويواجه منتخب البرتغال نظيره الدنماركي يوم 14 نوفمبر في براغا، قبل السفر لملاقاة ويلز بعد ثلاثة أيام، في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة بدوري الأمم الأوروبية.

الاتحاد البرتغالي رونالدو النصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باقة إنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. مضاعفة باقة إنترنت أرضي مجانًا والتطبيق 1 نوفمبر

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 30-10-2026.. بكام عيار 21؟

سعر الذهب

1000 جنيه في يوم.. خسارة كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب بعد قرار المركزي وعيار 21 مفاجأة

شيكو بانزا

لجنة الحكام تحسم موقف شيكوبانزا من العقوبة بعد واقعة مباراة الزمالك والمقاولون العرب

شهادات

شهادات الادخار بعد رفع الفائدة في بنكي الأهلي ومصر.. كم تبلغ أرباح 100 ألف جنيه؟

التماسيح

مفاجأة بشأن ظهور التماسيح في المصارف والترع.. تهريب من أسوان إلى الوجه البحري

سعر الدولار

100 دولار بكام انهاردة؟.. أسعار العملة الأمريكية اليوم بعد قرار البنك المركزي

صورة أرشيفية

بريطانيا تحذر من السفر إلى 16 دولة في الشرق الأوسط .. اعرف القائمة

ترشيحاتنا

مصر تحصد لقب بطولة العالم للسباحة بالزعانف للجامعات

إنجاز تاريخي.. مصر تحصد لقب بطولة العالم للسباحة بالزعانف للجامعات بـ 19 ميدالية

المهندس عبدالصادق الشوربجي

عبدالصادق الشوربجي: رسالتنا أن تظل الصحافة القومية حاضرة في وجدان المجتمع

ندوة منظمة الطيران المدني الدولي

سكرتير المجلس الدولي للمطارات - إقليم أفريقيا يستعرض رؤى مستقبل المطارات الأفريقية في مواجهة التحديات المناخية

بالصور

8 عصائر قد تحمي قلبك بشرط أن تنتبه من هذا الفخ

عصائر طبيعية لدعم صحة القلب
عصائر طبيعية لدعم صحة القلب
عصائر طبيعية لدعم صحة القلب

5 أنماط للكبد الدهني.. دراسة تكشف اختلاف مخاطر الإصابة بسرطان الكبد وفشل الكبد

أنماط مختلفة للكبد الدهني
أنماط مختلفة للكبد الدهني
أنماط مختلفة للكبد الدهني

ما نقص الفيتامين الذي يسبب ظهور بقع بيضاء على الجلد؟.. أسباب متعددة وطرق العلاج

ظهور بقع بيضاء على الجلد
ظهور بقع بيضاء على الجلد
ظهور بقع بيضاء على الجلد

بسعر 10 ملايين إسترليني.. الأمير هاري وميجان يخططان لشراء منزل ببريطانيا

هاري وميجان يخططان للعودة إلى بريطانيا بشراء منزل جديد
هاري وميجان يخططان للعودة إلى بريطانيا بشراء منزل جديد
هاري وميجان يخططان للعودة إلى بريطانيا بشراء منزل جديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد