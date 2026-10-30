قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قوات الاحتلال تفجر منزلي الشهيدين حمودة والجعبة في الخليل
«سنتكوم»: أزلنا الألغام الإيرانية من مضيق هرمز.. والحرس الثوري لم يعد موجودا فيه
1000 جنيه في يوم.. خسارة كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب بعد قرار المركزي وعيار 21 مفاجأة
الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس غدا وتُحذر من تقلبات مفاجئة
خاص| كباكا يرفض البقاء في الأهلي دون فرصة.. ويترقب حسم مصيره مع عموتة
محمد طارق أضا يكشف أزمة محتملة بشأن ملعب مباريات الزمالك المقبلة
طردني الفجر بـ البيجامة.. هناء تطلب الخلع والسبب طبق كشري
أفضل 10 هدافين في الدوريات الأوروبية 2026.. ما موقف محمد صلاح؟
تحذير من انخفاض درجات الحرارة ليلًا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس مساء اليوم
إقالة مسئول عسكري أمريكي بارز للاشتباه في تسريب معلومات سرية عن إيران وأوكرانيا
اخبار التوك شو| الرئيس السيسي يوجه الدعوة لنظيره المجري لزيارة مصر.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار وحالة الطقس
مشاركة تاريخية.. مراسلة القاهرة الإخبارية: القوائم العربية تحقق 19 مقعدا في الانتخابات الإسرائيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أنج بوستيكوجلو يستبعد كريستيانو رونالدو من قائمة فريقه لمواجهة باختاكور الأوزبكي

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
باسنتي ناجي

كشفت الإعلامية ريهام حمدي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن استبعاد المدرب أنج بوستيكوجلو للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو من قائمة الفريق المتجهة إلى أوزبكستان، استعدادًا لمواجهة باختاكور الأوزبكي.

كريستيانو رونالدو 

ويأتي غياب رونالدو عن القائمة ليثير التساؤلات حول أسباب استبعاده، خاصة في ظل القيمة الفنية الكبيرة التي يمثلها النجم البرتغالي لفريقه.

وبحسب تقارير صحفية، لم يقتصر الاستبعاد على رونالدو، بل شمل أيضًا الثنائي الفرنسي محمد سيماكان وكينجسلي كومان، في إطار سياسة إراحة العناصر الأساسية بسبب ضغط المباريات، مع ضم عبدالرحمن السفياني للقائمة بدلًا منهم. 

كريستيانو رونالدو الاهلي الزمالك نيس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور ومحمد هاني

جاي على هوى إدارة الكرة.. مفاجأة بشأن استبعاد هاني وإمام عاشور

الحسين عموتة

رحيله الحل.. أمير هشام يطالب الأهلي بإقالة عموتة ويرشح 4 أسماء لخلافته

شيكو بانزا

لجنة الحكام تحسم موقف شيكوبانزا من العقوبة بعد واقعة مباراة الزمالك والمقاولون العرب

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 30-10-2026.. بكام عيار 21؟

الذهب

الذهب ارتفع 8 أضعاف في مصر خلال 6 سنوات.. مفاجآت بشأن الأسعار

هدي الاتربي

أثارت الجدل.. تفاصيل إطلالات هدى الإتربي بمهرجان الجونة

حالة الطقس اليوم

تحذير عاجل من الأرصاد.. ظاهرة جوية تضرب الطرق في مصر 5 ساعات

أسعار الذهب الان

أسعار الذهب في مصر.. وعيار 21 الان

ترشيحاتنا

"الزراعة"

الزراعة تستعرض جهودها في دعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي خلال أسبوع

قداسة البابا تواضروس الثاني

لأول مرة.. البابا تواضروس يكرم متفوقي الثانوية العامة من كنائس القاهرة

شعبة المصايد

علوم البحار: 3 أبحاث مصرية صينية تحول مخلفات خيار البحر إلى ثروة اقتصادية

بالصور

محافظ الوادي الجديد تعتمد تحديث الأحوزة العمرانية لـ 16 قرية بمركز بلاط

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

ياسمين عز تثير الجدل بإطلالة مختلفة | شاهد

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

بلوك بسيط.. حنان مطاوع تخطف الأنظار

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد