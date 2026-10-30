أنج بوستيكوجلو يستبعد كريستيانو رونالدو من قائمة فريقه لمواجهة باختاكور الأوزبكي

كشفت الإعلامية ريهام حمدي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن استبعاد المدرب أنج بوستيكوجلو للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو من قائمة الفريق المتجهة إلى أوزبكستان، استعدادًا لمواجهة باختاكور الأوزبكي.

كريستيانو رونالدو

ويأتي غياب رونالدو عن القائمة ليثير التساؤلات حول أسباب استبعاده، خاصة في ظل القيمة الفنية الكبيرة التي يمثلها النجم البرتغالي لفريقه.

وبحسب تقارير صحفية، لم يقتصر الاستبعاد على رونالدو، بل شمل أيضًا الثنائي الفرنسي محمد سيماكان وكينجسلي كومان، في إطار سياسة إراحة العناصر الأساسية بسبب ضغط المباريات، مع ضم عبدالرحمن السفياني للقائمة بدلًا منهم.