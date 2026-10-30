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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة تكثف المتابعة الميدانية للحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية

المتابعة الميدانية للحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة
المتابعة الميدانية للحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة
عبدالصمد ماهر

نظمت وزارة الصحة والسكان زيارات ميدانية إلى محافظتي السويس وبني سويف لمتابعة انتظام أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، والوقوف على معدلات التنفيذ ونسب التغطية والتأكد من توافر الطعوم والمستلزمات وسلامة إجراءات تقديم الخدمة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بتكثيف المتابعة الميدانية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن محافظة السويس نجحت في تطعيم 72 ألفًا و850 طفلًا بنسبة تغطية بلغت 51% من إجمالي المستهدف، فيما سجلت محافظة بني سويف تطعيم 542 ألفًا و600 طفل بنسبة تغطية بلغت 68%.

وأضاف أن الدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة تفقد خلال الزيارات عددًا من مواقع تقديم خدمات التطعيم، وتابع انتظام عمل الفرق الطبية ومعدلات الإقبال، واطمأن على توافر الطعوم والمستلزمات والالتزام بإجراءات الجودة والسلامة.

ضرورة تكثيف جهود الفرق الثابتة والمتحركة

وأكد الدكتور راضي حماد أن المتابعة الميدانية والاجتماعات الدورية تستهدف ضمان كفاءة تنفيذ الحملة وتحقيق المستهدفات، مشددًا على ضرورة تكثيف جهود الفرق الثابتة والمتحركة وتعزيز التنسيق بين مديريات الشؤون الصحية والجهات المعنية مع سرعة تذليل أي معوقات والالتزام بمعايير الجودة وسلامة سلاسل التبريد.

وأكدت الوزارة استمرار المتابعة الميدانية لأعمال الحملة بجميع المحافظات لضمان الوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين، وجددت دعوتها لأولياء الأمور إلى المبادرة بتطعيم أطفالهم خلال فترة الحملة، مؤكدة أن التطعيم مجاني وآمن وفعال ويُعد من أهم وسائل الوقاية من الحصبة والحصبة الألمانية ومضاعفاتهما.

الطعوم وزارة الصحة والسكان السويس بني سويف الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة

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