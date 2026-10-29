بعد تطعيم الحصبة الألمانية.. متى ترتفع حرارة الطفل والأعراض المتوقعة؟

مع استمرار حملات التطعيمات التي تستهدف حماية الأطفال من الأمراض المعدية، تتزايد تساؤلات أولياء الأمور حول الأعراض التي قد تظهر بعد الحصول على اللقاحات، خاصة تطعيم الحصبة والحصبة الألمانية، وكيفية التفرقة بين الآثار الجانبية المعتادة والعلامات التي تستدعي التدخل الطبي.

التعامل السليم مع أي أعراض

وبين المخاوف التي تنتاب بعض الأسر والشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تبرز أهمية الحصول على المعلومات الصحيحة من المتخصصين، والالتزام بمواعيد التطعيمات المقررة، مع التعامل السليم مع أي أعراض تظهر على الطفل.

وتظل معرفة الاحتياطات اللازمة، والجرعات المناسبة من الأدوية، ومتى يجب استشارة الطبيب، من أهم الخطوات التي تساعد الأسر على حماية أطفالها.

ارتفاع الحرارة بعد التطعيم.. عرض محتمل يستمر يومًا أو يومين

وكشف الدكتور أيمن ندا، أستاذ طب الأطفال بجامعة عين شمس، أن بعض الأطفال قد يعانون ارتفاعًا في درجة الحرارة لمدة يوم أو يومين بعد الحصول على التطعيم، موضحًا أن التعامل مع هذه الأعراض يجب أن يتم وفقًا للإرشادات الطبية المناسبة لحالة الطفل.

وأضاف ندا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، ويقدمه محمد جوهر وحياة مقطوف، أن الآثار الجانبية المحتملة لبعض التطعيمات قد تشمل ارتفاعًا بسيطًا في درجة الحرارة أو ظهور تورم موضعي في مكان الحقن.

وشدد على أهمية متابعة حالة الطفل بعد التطعيم، وعدم إعطائه الأدوية بصورة عشوائية، مع مراعاة الجرعات المناسبة لعمره ووزنه، واستشارة الطبيب عند الحاجة، خاصة إذا كانت الأعراض شديدة أو استمرت لفترة تستدعي التقييم الطبي.

تطعيمات الأطفال.. أهمية الالتزام بالجرعات المقررة

وأكد أستاذ طب الأطفال أهمية التطعيمات الأساسية في الحفاظ على صحة الأطفال والوقاية من الأمراض المعدية، محذرًا من الانسياق وراء الشائعات والمعلومات غير الدقيقة المتداولة بشأن اللقاحات.

وأوضح أن التطعيمات تخضع لسلسلة تبريد مستمرة منذ تصنيعها وحتى وصولها إلى المراكز الصحية، بما يساعد على الحفاظ على جودتها، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بالإجراءات المنظمة لتخزين اللقاحات وتداولها.

لقاح الإنفلونزا الموسمية.. أعراض جانبية محتملة

وفيما يتعلق بالتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، أوضح ندا أن اللقاح يساعد على تخفيف حدة الأعراض وتقليل مخاطر المضاعفات، لافتًا إلى أن بعض الآثار الجانبية المحتملة تشمل ارتفاعًا بسيطًا في درجة الحرارة أو تورمًا موضعيًا في مكان الحقن.

وأشار إلى أن التعامل مع هذه الأعراض يتطلب الالتزام بالتوجيهات الطبية، وتجنب استخدام الأدوية دون مراعاة الجرعات المناسبة للأطفال، مع استشارة الطبيب إذا ظهرت أعراض غير معتادة أو استدعت الحالة تقييمًا طبيًا.

الحصبة والحصبة الألمانية.. متى يؤجل التطعيم؟

وبشأن التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، شدد أستاذ طب الأطفال على أهمية حصول الأطفال على الجرعات المقررة ضمن الحملات الصحية، موضحًا أن ارتفاع درجة الحرارة بصورة ملحوظة قد يستدعي تأجيل التطعيم حتى تتحسن الحالة، ثم التوجه إلى الوحدة الصحية للحصول على الجرعة المناسبة وفقًا للتقييم الطبي.