مضاعفات خطيرة.. تحذير من إهمال تطعيم الحصبة للأطفال

تُعد التطعيمات من أهم وسائل الوقاية من الأمراض المعدية والحد من مضاعفاتها، خاصة لدى الأطفال، وهو ما يستدعي تعزيز الوعي المجتمعي بأهميتها والتصدي للشائعات المتداولة بشأن اللقاحات، مع ضرورة الاعتماد على المصادر الطبية الموثوقة للحصول على المعلومات الصحية الصحيحة.

مضاعفات الحصبة تهدد صحة الأطفال

حذر الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، من خطورة الإصابة بالحصبة وما قد يصاحبها من مضاعفات صحية تؤثر على الرئتين وأجهزة الجسم المختلفة، مؤكدًا أهمية التطعيم في الوقاية من المرض وتقليل مخاطر الإصابة بمضاعفاته.

وأوضح، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن انتشار الحصبة قد يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة، مشددًا على ضرورة الاهتمام بتطعيم الأطفال والالتزام بالتطعيمات المقررة من الجهات الصحية المختصة.

دعوات لمواجهة الشائعات المتداولة بشأن اللقاحات

وأكد شعبان أهمية عدم الانسياق وراء الشائعات التي يجري تداولها بشأن التطعيمات، داعيًا المواطنين إلى استقاء المعلومات من الأطباء والمصادر الطبية الموثوقة، وعدم الاعتماد على المعلومات غير المؤكدة عند اتخاذ القرارات المتعلقة بصحة الأطفال.

وأشار إلى أن المواطنين حصلوا على تطعيمات ضد الحصبة في الماضي، مؤكدًا أهمية الاستمرار في الالتزام بالتطعيمات التي توفرها وزارة الصحة والاستفادة من الحملات الصحية التي تنفذها الدولة.

الوعي الصحي يعزز الوقاية من الأمراض المعدية

وشدد على ضرورة تعزيز الوعي الصحي لدى المواطنين بأهمية التطعيمات ودورها في حماية الأطفال والمجتمع من الأمراض المعدية، لافتًا إلى أهمية الرجوع إلى المختصين للحصول على المعلومات الصحيحة بشأن اللقاحات، بما يدعم جهود الوقاية والحد من المضاعفات الصحية.