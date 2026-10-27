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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الوادي الجديد تتفقد أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز منظومة الصحة العامة وحماية الأطفال من الأمراض المعدية، تفقدّت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية بمقر مكتب صحة الخارجة ومدرسة طلعت ضرغام الابتدائية؛ حرصًا على متابعة انتظام سير العمل بالفرق الثابتة والمتحركة داخل مدينة الخارجة، يرافقها حامد محمد القائم بأعمال سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، و جهاد متولي رئيس المركز، والدكتور حسام صفوت وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، و عبد الرحمن عبد اللطيف مدير عام التربية والتعليم بالمحافظة.

حيثُ حرصت المحافظ على الاطمئنان على توافر الطعوم واللقاحات والمستلزمات الطبية، وجاهزية الفرق الطبية المشاركة بالحملة، مُوجهةً بتكثيف المتابعة الميدانية ورصد أي معوقات والعمل على تذليلها بشكل فوري؛ بما يضمن تحقيق المستهدف من الحملة والوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بمختلف مراكز المحافظة وفق خطط العمل المحددة.

وثمنت المحافظ مديرية الصحة بالمحافظة في تحقيق49٪ من المستهدف خلال اليوم الثانى من انطلاق الحملة، واعتماد منظومة سلاسل التبريد للحفاظ على الطعوم لأول مرة بالمحافظة، موجهةً بتكثيف الحملات التوعوية، ومهيبةً بأولياء الأمور ضرورة التعاون مع فرق التطعيم خلال فترة الحملة؛ حفاظًا على صحة الأطفال وسلامة المجتمع.

يُذكر أن أعمال الحملة القومية قد انطلقت يوم الأحد الموافق 25 أكتوبر 2026 وتستمر لمدة ثلاثة أسابيع، وتستهدف تطعيم 50,634 طفلًا وطفلة من عمر 9 أشهر وحتى 10 سنوات، من خلال 125 فرقة تطعيم تم توزيعها على المراكز والمدن والقرى بمختلف أنحاء المحافظة؛ لضمان تقديم اللقاحات للأطفال المستهدفين وتيسير حصولهم على التطعيمات المقررة.

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