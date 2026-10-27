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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: عقد منتدى مصر سنويا يؤسس لمرحلة جديدة من الحوار المجتمعي ومتابعة الأداء الحكومي

النائبة سچى عمرو هندي
النائبة سچى عمرو هندي
محمد الشعرواي

أكدت النائبة سچى عمرو هندي، عضو مجلس النواب أن القرار الرئاسي بتحويل منتدى مصر إلى حدث سنوي دائم، مع تخصيص متابعة شهرية لقطاعات الدولة المختلفة، يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ الحوار المؤسسي بين الدولة والمجتمع، وربط النقاشات العامة بقرارات وإجراءات تنفيذية قابلة للمتابعة والتقييم.

وقالت النائبة سچى عمرو هندي في تصريحات لها، إن أهم ما حملته كلمة الرئيس بالمنتدى هو التأكيد على أن قيمة الحوار لا تتوقف عند الاستماع إلى الآراء والمقترحات، وإنما تتحدد بمدى القدرة على تحويل الأفكار الجادة إلى سياسات وبرامج تنعكس نتائجها على حياة المواطنين، معتبرة أن هذا التوجه يضع معيارا واضحا لقياس نجاح الحوار الوطني والمجتمعي، وهو حجم التغيير الفعلي الذي يحققه على أرض الواقع.

 عقد المنتدى بصورة دورية كل عام

وأوضحت أن إعلان الرئيس عقد المنتدى بصورة دورية كل عام، مع تسليط الضوء شهريا على أحد القطاعات لاستعراض ما تحقق ومتابعة المستهدفات، يعكس توجها نحو جعل تقييم الأداء الحكومي عملية مستمرة، لا تقتصر على المناسبات أو التقارير الدورية، بل تقوم على عرض النتائج ومناقشة التحديات وإتاحة الفرصة أمام المجتمع للمشاركة في طرح الحلول.

وأضافت أن توجيه الرئيس بإتاحة القرارات الصادرة عن المنتدى عبر موقعه الرسمي، ومتابعة تنفيذها من خلال رئاسة الجمهورية، يمنح هذه التجربة أهمية خاصة، لأنه يربط بين الشفافية والمتابعة التنفيذية، ويتيح للمواطنين التعرف على ما انتهت إليه المناقشات، وما تم اتخاذه من قرارات، ومدى التقدم في تنفيذها.

وشددت عضو مجلس النواب على أن نجاح هذه التجربة يتطلب ترجمة مخرجات المنتدى إلى مستهدفات واضحة، وجداول زمنية محددة، ومؤشرات يمكن من خلالها قياس النتائج، بما يضمن استمرار التواصل بين الجهات التنفيذية والمواطنين، ويحول المشاركة المجتمعية إلى عنصر فاعل في تحسين السياسات والخدمات العامة.

ولفتت النائبة سچى عمرو هندي إلى أن هذه الآلية تفتح أيضا مساحة مهمة للتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، من خلال الاستفادة من المناقشات والمقترحات التي يطرحها المواطنون والمتخصصون، سواء في تطوير السياسات العامة أو تحديد الملفات التي تحتاج إلى تدخلات تشريعية ورقابية، بما يعزز فاعلية مؤسسات الدولة في الاستجابة لأولويات المجتمع.

وأكدت أن تركيز الرئيس في ختام كلمته على تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين يحمل رسالة بالغة الأهمية، مفادها أن الإنجاز الحقيقي لا يقاس فقط بحجم المشروعات أو ما يتم الإعلان عنه من خطط، وإنما بمدى انعكاس الجهود الحكومية على جودة حياة المواطن، وقدرته على الحصول على خدمات أفضل، والشعور بتحسن ملموس في ظروفه المعيشية.

واعتبرت النائبة سچى عمرو هندي أن منتدى مصر يمكن أن يشكل، في ضوء التوجيهات الرئاسية، نموذجا متطورا للتواصل بين الدولة والمواطن، يقوم على المصارحة وعرض الحقائق والاستماع إلى الرؤى المختلفة، ثم الانتقال إلى التنفيذ والمتابعة، مؤكدة أن استدامة هذا المسار ستعزز الثقة المتبادلة وتدعم مشاركة المواطنين في صياغة أولويات المرحلة المقبلة.

وأكدت أن الرسالة الأبرز في كلمة الرئيس السيسي تتمثل في أن الحوار ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة لتحسين الأداء وصناعة القرار، وأن المرحلة المقبلة تستدعي البناء على مخرجات المنتدى من خلال خطوات عملية يشعر المواطن بنتائجها، ليصبح منتدى مصر منصة سنوية لقياس ما تحقق، ومناقشة ما تبقى من تحديات، وتحديد أولويات العمل للمستقبل.

النائبة سچى عمرو هندي مجلس النواب النواب منتدى مصر

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