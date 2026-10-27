برلماني أوكراني: وقف إطلاق النار في منطقة أوليشكي سيظل ساريا حتى الأحد المقبل

قال زعيم كتلة حزب "خادم الشعب" الحاكم في البرلمان الأوكراني ديفيد أراخاميا، إن وقف إطلاق النار في منطقة أوليشكي سيظل ساريًا من اليوم أكتوبر وحتى مساء / الأحد / المقبل.

وأشار أراخاميا - حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم - إلى أنه في إطار مبادرة أطلقتها السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب لرفع الحصار عن أوليشكي، بدأ أكبر وقف لإطلاق النار حتى الآن وتهدئة على خطوط المواجهة في جنوب أوكرانيا اليوم.

وتابع قائلًا "هذا هو أكبر تخفيف للتوتر منذ عام 2022. وسيظل وقف إطلاق النار ساري المفعول من 27 أكتوبر حتى الساعة 22:59 من يوم 1 نوفمبر. كل جهد من هذا القبيل لتخفيف التوتر يقربنا أكثر من السلام الذي طال انتظاره في أوكرانيا".

وقد أعلن رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، كيريلو بودانوف صباح اليوم عن بدء تنفيذ مهمة إنسانية في مدينة أوليشكي الواقعة بمقاطعة خيرسون جنوب أوكرانيا وتخضع لسيطرة روسيا.