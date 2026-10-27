سنتكوم تنفي انسحاب القوات الأمريكية من مضيق هرمز وتؤكد استمرار مهامها

نفت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» صحة التصريحات الإيرانية بشأن انسحاب القوات الأمريكية من مضيق هرمز، مؤكدة استمرار انتشار قواتها في المضيق والمياه المحيطة به.

وقالت «سنتكوم»، في بيان، إن قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني زعم مؤخرًا أن القوات الأمريكية تخلت عن مضيق هرمز وابتعدت عنه مئات الكيلومترات، واصفة هذا الادعاء بأنه «غير صحيح».

وشددت القيادة المركزية الأمريكية على أن قواتها المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط لا تزال موجودة في مضيق هرمز والمياه المحيطة به، وتواصل تنفيذ مهامها وهي في حالة تأهب.