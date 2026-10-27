لافروف: الصراع في أوكرانيا مستمر ومرشح للتصاعد وسط تعثر التسوية

تتزايد المخاوف من استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتصاعد حدتها، بعدما حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من أن الصراع لن يتوقف في المدى القريب، مرجحًا أن يشهد مزيدًا من التصعيد، في تصريحات تعكس استمرار الخلافات بشأن فرص التوصل إلى تسوية سياسية تنهي الحرب.

ونقلت وكالة رويترز، الثلاثاء، عن وكالات أنباء روسية تصريحات لافروف، التي أشار خلالها إلى أن الصراع في أوكرانيا سيستمر، ومن المرجح أن يتصاعد خلال الفترة المقبلة.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية الروسي في سياق تعليقه على اتصال هاتفي أجراه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع قيادتي فنلندا والنرويج، تناول تطورات الحرب وآفاق التحرك الدبلوماسي بشأنها.

ووفقًا لما نقلته التقارير، اعتبر لافروف أن المواقف الأوروبية المطروحة لم تقدم أفكارًا جديدة من شأنها تغيير مسار الأزمة، متهمًا الدول الأوروبية بالسعي إلى الحصول على دور في عملية التفاوض بشأن الصراع، دون طرح مقترحات جديدة تحقق اختراقًا في جهود التسوية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت لا تزال فيه موسكو تتمسك بشروطها لإنهاء الحرب، إذ أكد لافروف في تصريحات سابقة أن بلاده مستعدة للدخول في مفاوضات تهدف إلى تحقيق سلام مستدام، لكنه رفض وقف إطلاق النار إذا كان سيمنح أوكرانيا فرصة لإعادة تسليح قواتها وتعزيز قدراتها العسكرية.

وفي المقابل، تواصل الجهود الأمريكية البحث عن مسار تفاوضي لإنهاء الحرب، وسط خلافات بشأن الضمانات الأمنية وشروط التسوية النهائية. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد، في تصريحات نقلتها رويترز في 22 أكتوبر، استعداد موسكو لاستئناف المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة مع أوكرانيا خلال نوفمبر المقبل، مشددًا على أهمية وضع إطار أمني يشمل روسيا وأوكرانيا وأوروبا.

وتشير المواقف الروسية المتعاقبة إلى أن الطريق نحو إنهاء الحرب لا يزال معقدًا، في ظل تباين الرؤى بشأن وقف العمليات العسكرية والضمانات الأمنية وترتيبات ما بعد الحرب. كما يثير التحذير الروسي من احتمال التصعيد تساؤلات بشأن فرص تحقيق تقدم سريع في المسار الدبلوماسي، خصوصًا مع استمرار الخلافات بين موسكو والدول الأوروبية حول آليات إنهاء الصراع.

وتبقى التطورات الميدانية والمواقف الأمريكية والأوروبية عوامل رئيسية في تحديد اتجاه الحرب خلال المرحلة المقبلة، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تفاهمات سياسية تحول دون اتساع المواجهة وتفتح المجال أمام تسوية تضمن أمن المنطقة واستقرارها.