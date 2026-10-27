أمطار غزيرة وضربات برق.. الأرصاد تحذر المواطنين وتوضح خريطة تقلبات الطقس

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تشهدها البلاد، مشيرة إلى سيطرة غطاء سحابي من السحب العالية والمتوسطة على مناطق واسعة من شرق البلاد وشمال الصعيد.

وأوضحت الأرصاد، في بيان رسمي مدعوم بأحدث صور الأقمار الصناعية، أن الغطاء السحابي يتركز حاليًا فوق مدن القناة، السواحل الشمالية الشرقية، ومناطق من سيناء وشمال الصعيد، بالتزامن مع استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على خليج العقبة، سيناء، ومرسى علم.

سيول وأمطار متفاوتة الشدة

وأشارت الأرصاد إلى أن هذه السحب يصاحبها فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة، تكون غزيرة أحيانًا، وقد تصل إلى حد السيول في بعض المناطق.

كما لفتت صور الأقمار الصناعية إلى انتشارات للسحب المنخفضة على مناطق من غرب البلاد، تشمل صحراء مطروح والسواحل الشمالية الغربية، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بها.

تحذيرات عاجلة وتوصيات للمواطنين

ووجّهت هيئة الأرصاد مجموعة من التعليمات والإرشادات العاجلة لضمان سلامة المواطنين خلال ساعات الذروة، وجاءت كالتالي:

توخي الحذر: الابتعاد التام عن مجاري السيول والمناطق المنخفضة.

تجنب ضربات البرق: عدم الوقوف تحت الأشجار العالية أو الأجسام المعدنية أثناء العواصف الرعدية.

الرياح الهابطة: الانتباه لنشاط الرياح المثيرة للأتربة والمفاجئة الناجمة عن الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.

القيادة بحذر: توخي الحيطة أثناء القيادة على الطرق السريعة المؤدية إلى سيناء ومدن القناة والبحر الأحمر.