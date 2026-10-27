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أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

أمطار
أمطار
البهى عمرو

بين فرص سقوط الأمطار ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، تفرض التقلبات الجوية حالة من الحذر على عدد من المناطق، خاصة مع احتمالات سقوط أمطار رعدية قد تصل إلى حد السيول في بعض المناطق.

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، مشيرة إلى وجود فرص لسقوط الأمطار على عدد من المناطق، إلى جانب نشاط الرياح وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض الأماكن.

فرص سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء

 

وقالت منار غانم، في تصريحات لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، إن توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية تشير إلى فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية، قد تصل إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على المناطق الصحراوية بمحافظة مطروح.

حالة الطقس
الأرصاد

وأضافت أن فرص سقوط الأمطار قد تمتد إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وأجزاء من القاهرة الكبرى، وذلك على فترات متقطعة، وفقًا للتوقعات الجوية.

وأشارت إلى أن بعض المناطق قد تشهد أمطارًا تصل إلى حد السيول، خاصة في حلايب وشلاتين ومرسى علم وخليج العقبة ووسط سيناء وجنوب الصحراء الشرقية، ما يستدعي توخي الحذر ومتابعة التحديثات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية

 

وفيما يتعلق بحركة الرياح، أوضحت التوقعات أن عددًا من مناطق السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية سيشهد نشاطًا للرياح، بسرعة تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة.

أرشيفية
الأرصاد

وقد تكون هذه الرياح مثيرة للرمال والأتربة، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق، خاصة على الطرق الصحراوية والمناطق المفتوحة، الأمر الذي يتطلب الحذر أثناء القيادة، لا سيما خلال فترات نشاط الرياح.

كما حذرت التوقعات من تكوّن الشبورة المائية على عدد من الطرق خلال ساعات الصباح، وهو ما قد يؤثر على مستوى الرؤية أمام قائدي السيارات.

درجات الحرارة اليوم في مطروح والعلمين والإسكندرية

 

وبشأن درجات الحرارة المتوقعة، تسجل مطروح 27 درجة مئوية للعظمى و17 درجة للصغرى، بينما تصل العظمى في مدينة العلمين إلى 28 درجة، والصغرى إلى 17 درجة.

وفي السلوم، تبلغ درجة الحرارة العظمى 26 درجة مئوية، والصغرى 16 درجة، فيما تسجل الإسكندرية 29 درجة للعظمى و18 درجة للصغرى.

أما مدينة سيوة، فتصل درجة الحرارة العظمى بها إلى 28 درجة مئوية، والصغرى إلى 17 درجة، مع أجواء معتدلة نسبيًا خلال ساعات النهار وانخفاض درجات الحرارة خلال الليل.

نصائح الأرصاد للمواطنين خلال تقلبات الطقس

 

وفي ظل التقلبات الجوية المتوقعة، يُنصح قائدو السيارات بتخفيف السرعة على الطرق المؤدية إلى مطروح والساحل الشمالي وسيوة، خاصة خلال ساعات الصباح الباكر، بسبب احتمالات تكوّن الشبورة المائية وانخفاض الرؤية الأفقية.

كما يُنصح بتجنب التواجد في بطون الأودية والمناطق المنخفضة بصحراء مطروح خلال سقوط الأمطار، تحسبًا لتجمع المياه أو جريان السيول، مع ضرورة متابعة النشرات الجوية الرسمية للتعرف على أي مستجدات بشأن حالة الطقس.

وتؤكد هذه التوقعات أهمية الاستعداد للتغيرات الجوية، خاصة في المناطق المعرضة للأمطار الرعدية والرياح المثيرة للأتربة، مع الالتزام بإرشادات السلامة أثناء التنقل، لتقليل المخاطر المحتملة المصاحبة للتقلبات الجوية.

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