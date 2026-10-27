بسبب أزماته الأخيرة.. بيراميدز يرفض التعاقد مع أحمد فتوح

كشف الإعلامي محمد طارق أضا عن موقف إدارة نادي بيراميدز من التعاقد مع أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة أو عقب نهاية الموسم الجاري.

وأوضح أضا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن إدارة بيراميدز تلقت ترشيحات للتعاقد مع أحمد فتوح، سواء في يناير المقبل أو الانتظار حتى نهاية الموسم والحصول على خدماته في صفقة انتقال حر.

وأشار إلى أن ممدوح عيد، رئيس نادي بيراميدز، رفض فكرة التعاقد مع اللاعب، بسبب دخوله في العديد من الأزمات خلال الفترة الماضية، وهو ما أدى إلى عدم المضي قدمًا في الصفقة، رغم طرح اسمه ضمن الترشيحات.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه الزمالك استعداداته للمباريات المقبلة، وسط سعي الفريق للحفاظ على استقراره الفني ومواصلة المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يستعد لمواجهة المقاولون العرب

ويترقب الزمالك مواجهته المقبلة أمام المقاولون العرب، والمقرر إقامتها مساء الأربعاء المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2026-2027.

ويسعى الفريق الأبيض إلى استغلال دفعة الفوز الأخير لمواصلة انتصاراته المحلية وحصد ثلاث نقاط جديدة، من أجل تعزيز موقفه في جدول الترتيب ومواصلة مطاردة بيراميدز والأهلي على صدارة المسابقة.

ويأمل الزمالك في تقديم أداء قوي خلال اللقاء، لمواصلة مشواره نحو المنافسة على اللقب، في ظل تطلعات جماهيره لتحقيق نتائج إيجابية خلال المرحلة المقبلة.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب

تقام مباراة الزمالك والمقاولون العرب في تمام الساعة الثامنة مساء الأربعاء المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب

تنقل شبكة قنوات «أون سبورت» مباريات الدوري المصري الممتاز، ومن المنتظر أن تشمل تغطيتها مواجهة الزمالك والمقاولون العرب، مع تقديم استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها، لاستعراض استعدادات الفريقين وأبرز الجوانب الفنية للقاء.