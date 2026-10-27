قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتهام رجلين بارتكاب جرائم ضد الأمن القومي البريطاني على خلفية حادثة قاعدة فيرفورد
رئيس الوزراء يشهد التوقيع على عدد من اتفاقيات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة العمل على توطين صناعات الرمال السوداء
خاص| محمد الشناوي يعود لقائمة منتخب مصر في معسكر نوفمبر بعد أزمة "المنتهي"
الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروع محطة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح
الرئيس السيسي يجتمع برئيس الحكومة ووزيري الكهرباء والمالية
بسبب أزماته الأخيرة.. بيراميدز يرفض التعاقد مع أحمد فتوح
ياسر جلال: لا يجوز تحمل محدودو الدخل وحدهم أعباء الأزمة الاقتصادية.. والقادرون مطالبون بالمشاركة
وزير التموين أمام مجلس الشيوخ: استمرار الرقابة ومبادرة الـ30 سلعة تضمن إتاحة المنتجات بأسعار مناسبة
ياسر جلال يقترح أمام الشيوخ: القادرون يدفعون من 1% إلى 5% لحماية محدودي الدخل
القبض على متهمين باستغلال 9 أطفال فى التسول بالجيزة
رسمياً .. التعليم تصدر قرارا عاجلا بالتعاقد مع المعلمين المساعدين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بسبب أزماته الأخيرة.. بيراميدز يرفض التعاقد مع أحمد فتوح

احمد فتوح
احمد فتوح
محمد بدران   -  
علا محمد

كشف الإعلامي محمد طارق أضا عن موقف إدارة نادي بيراميدز من التعاقد مع أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة أو عقب نهاية الموسم الجاري.

وأوضح أضا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن إدارة بيراميدز تلقت ترشيحات للتعاقد مع أحمد فتوح، سواء في يناير المقبل أو الانتظار حتى نهاية الموسم والحصول على خدماته في صفقة انتقال حر.

وأشار إلى أن ممدوح عيد، رئيس نادي بيراميدز، رفض فكرة التعاقد مع اللاعب، بسبب دخوله في العديد من الأزمات خلال الفترة الماضية، وهو ما أدى إلى عدم المضي قدمًا في الصفقة، رغم طرح اسمه ضمن الترشيحات.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه الزمالك استعداداته للمباريات المقبلة، وسط سعي الفريق للحفاظ على استقراره الفني ومواصلة المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يستعد لمواجهة المقاولون العرب

ويترقب الزمالك مواجهته المقبلة أمام المقاولون العرب، والمقرر إقامتها مساء الأربعاء المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2026-2027.

ويسعى الفريق الأبيض إلى استغلال دفعة الفوز الأخير لمواصلة انتصاراته المحلية وحصد ثلاث نقاط جديدة، من أجل تعزيز موقفه في جدول الترتيب ومواصلة مطاردة بيراميدز والأهلي على صدارة المسابقة.

ويأمل الزمالك في تقديم أداء قوي خلال اللقاء، لمواصلة مشواره نحو المنافسة على اللقب، في ظل تطلعات جماهيره لتحقيق نتائج إيجابية خلال المرحلة المقبلة.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب

تقام مباراة الزمالك والمقاولون العرب في تمام الساعة الثامنة مساء الأربعاء المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب

تنقل شبكة قنوات «أون سبورت» مباريات الدوري المصري الممتاز، ومن المنتظر أن تشمل تغطيتها مواجهة الزمالك والمقاولون العرب، مع تقديم استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها، لاستعراض استعدادات الفريقين وأبرز الجوانب الفنية للقاء.

الإعلامي محمد طارق نادي بيراميدز الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

خطة النواب توافق على تخصيص 5% من سيارات «تحيا مصر» لذوي الإعاقة

حالة الطقس

«شبورة وأمطار رعدية قد تصل لحد السيول».. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

سعر عيار ٢١ اليوم يتخطى ال 6000 جنيه

سعر الذهب عيار 21 يسجل رقما جديدا اليوم الثلاثاء

الاهلي

المقاولون العرب يعلن انتقال نجمه للأهلي.. تفاصيل

امام عاشور

برا القايمة.. أضا يكشف تفاصيل أزمة بين إمام عاشور وعموتة داخل الأهلي

حكم وضع المصحف تحت المخدة أو في السيارة

حكم وضع المصحف تحت المخدة أو في السيارة.. الإفتاء توضح

الدولار

تراجع الدولار أمام الجنيه.. أسعار الصرف تهبط في البنوك منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

الاهلي

عرض تركي يهدد استمرار نجم الأهلي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

زينه فاروق

وزارة الرياضة تعلن الحرب على المقصرين.. 48 ساعة أمام اتحاد تنس الطاولة لكشف الحقيقة في واقعة زينة فاروق.. وجوهر نبيل: كرامة اللاعب فوق الإنجازات

الطالب الضحية بالغربية

القصة الكاملة لطالب أنهى حياة زميله بطعنات غادرة بالسنطة.. وقرار النيابة

تفاصيل إنشاء أول وحدة لغربلة وتجهيز الشمر والنباتات الطبية والعطرية في قنا

مشروع جديد لتعزيز الاقتصاد المحلي بالصعيد.. تفاصيل إنشاء أول وحدة لغربلة وتجهيز الشمر والنباتات الطبية والعطرية في قنا

بالصور

طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية من غير ما تنشف.. سر الطراوة والطعم المميز

طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية من غير ما تنشف.. سر الطراوة والطعم المميز
طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية من غير ما تنشف.. سر الطراوة والطعم المميز
طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية من غير ما تنشف.. سر الطراوة والطعم المميز

ساعتك الذكية بتقول إن نومك سيئ.. هل الأرقام دقيقة؟

ساعتك الذكية بتقول إن نومك سيئ؟ هل الأرقام دقيقة؟
ساعتك الذكية بتقول إن نومك سيئ؟ هل الأرقام دقيقة؟
ساعتك الذكية بتقول إن نومك سيئ؟ هل الأرقام دقيقة؟

شاي القرنفل يتصدر الاهتمام.. فوائده ومحاذير تناوله

شاي القرنفل يتصدر الاهتمام.. فوائده ومحاذير تناوله
شاي القرنفل يتصدر الاهتمام.. فوائده ومحاذير تناوله
شاي القرنفل يتصدر الاهتمام.. فوائده ومحاذير تناوله

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات.. فيديو وصور

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات

فيديو

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات.. فيديو وصور

من معسكر زد لسهرة رواندا.. أزمة سهر وخروجات فتوح والزناري داخل الزمالك عرض مستمر

من معسكر زد لسهرة رواندا.. أزمة سهر وخروجات فتوح والزناري داخل الزمالك عرض مستمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.صابر حارص

د. صابر حارص يكتب: السيناريو الأخطر

د/ رانيا الفقي

د/ رانيا الفقي تكتب: طالع نازل.. الانتقام على نار هادئه

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس: الرئيس السيسى حكاية وطن لا تنتهي

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: مسارات التنمية والارتقاء.. الأبعاد الاستراتيجية لنهضة المجتمع المصري

د. مجدي بدران

د. مجدي بدران يكتب: الإعجاز فى جزيء الماء

المزيد