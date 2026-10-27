حسام الزناتي يضع شرطًا جديدًا لتولي منصب المدير الرياضي في الزمالك

كشف الناقد الرياضي أحمد جلال، عن تطورات جديدة بشأن تولي حسام الزناتي منصب المدير الرياضي لنادي الزمالك، خلفًا لجون إدوارد، في ظل استمرار المفاوضات بين الطرفين حول بعض التفاصيل الخاصة بالاتفاق.

وكتب أحمد جلال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن حسام الزناتي يشترط تواجد فريق العمل المعاون له، من أجل قبول تولي منصب المدير الرياضي في القلعة البيضاء.

وأوضح أن مجلس إدارة الزمالك كان يرغب في تعيين الزناتي بشكل منفرد، دون الاستعانة بفريق عمل خاص به، وهو ما تسبب في تأخر الإعلان الرسمي عن توليه المسؤولية.

وأشار إلى أن إدارة الزمالك بدأت في التراجع عن موقفها السابق بشأن فريق العمل المعاون للزناتي، في ظل استمرار المناقشات للوصول إلى اتفاق نهائي بين الطرفين.

واختتم بأن فترة التوقف الدولي في نوفمبر المقبل قد تشهد الإعلان الرسمي عن تعيين حسام الزناتي مديرًا رياضيًا لنادي الزمالك، حال التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن التفاصيل المتبقية.