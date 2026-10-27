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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية من غير ما تنشف.. سر الطراوة والطعم المميز

طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية من غير ما تنشف.. سر الطراوة والطعم المميز
طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية من غير ما تنشف.. سر الطراوة والطعم المميز
أسماء عبد الحفيظ

تعد طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية من الوصفات التي تبحث عنها ربات البيوت لتقديم وجبة شهية وخفيفة بمكونات اقتصادية، خاصة أن كفتة الدجاج تتميز بسرعة تحضيرها وإمكانية تقديمها مع الأرز البسمتي أو العيش والسلطات.

طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية من غير ما تنشف.. سر الطراوة والطعم المميز

لكن المشكلة التي تواجه البعض هي أن كفتة الفراخ قد تصبح جافة بعد الشوي، وهو ما يؤثر في مذاقها وقوامها، ويمكن تجنب ذلك من خلال ضبط مكونات التتبيلة، وعدم المبالغة في إضافة البقسماط، مع الالتزام بوقت التسوية المناسب حتى تظل الكفتة طرية من الداخل، تقدمها الشيف سارة الحافظ.

مقادير كفتة الفراخ المشوية

لتحضير كفتة فراخ طرية تكفي نحو 4 أفراد، احضري المكونات التالية:

  • 500 جرام من الدجاج المفروم.
  • بصلة صغيرة مبشورة ومعصورة جيدًا.
  • فصان من الثوم المهروس.
  • ملعقتان كبيرتان من البقدونس المفروم.
  • ملعقة كبيرة من الزيت.
  • ملعقتان كبيرتان من البقسماط الناعم عند الحاجة.
  • ملعقة صغيرة من البابريكا.
  • نصف ملعقة صغيرة من الكمون.
  • نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.
  • ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.
  • رشة صغيرة من القرفة، حسب الرغبة.

طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية خطوة بخطوة

1. تجهيز خليط الكفتة

  • ضعي الدجاج المفروم في وعاء عميق، ثم أضيفي البصل المعصور والثوم والبقدونس والبابريكا والكمون والكزبرة والملح والفلفل الأسود، وقلبي المكونات حتى تتجانس.
  • أضيفي الزيت إلى الخليط، ثم قلبي جيدًا حتى تتوزع التتبيلة داخل الدجاج.

2. ضبط قوام الكفتة

  • إذا كان الخليط طريًا بدرجة تمنع تشكيله، أضيفي البقسماط تدريجيًا وبكميات صغيرة، مع تجنب الإفراط فيه حتى لا تصبح الكفتة جافة بعد الشوي.
  • غطي الوعاء وضعيه في الثلاجة لمدة 20 إلى 30 دقيقة، ليسهل تشكيل الكفتة وتتماسك مكوناتها.

3. تشكيل أصابع كفتة الفراخ

  • ادهني يديك بقليل من الزيت، ثم شكلي الخليط إلى أصابع متوسطة الحجم ومتقاربة في السمك، حتى تنضج بصورة متساوية.
  • يمكنك تشكيل الكفتة حول أسياخ خشبية أو معدنية، مع مراعاة نقع الأسياخ الخشبية في الماء قبل الاستخدام إذا كانت مناسبة للشوي.

4. شوي كفتة الفراخ

  • سخني الشواية أو الجريل جيدًا، ثم ادهنيه بطبقة خفيفة من الزيت وضعي أصابع الكفتة.
  • اتركيها حتى يتماسك الجزء السفلي، ثم اقلبيها برفق لتأخذ لونًا ذهبيًا من الجوانب المختلفة. تجنبي الضغط على الكفتة أثناء التسوية حتى لا تفقد العصارة الموجودة داخلها.
  • تختلف مدة التسوية حسب سمك الأصابع وحرارة الشواية، لذلك لا تعتمدي على اللون وحده؛ يجب أن تصل درجة الحرارة الداخلية للدجاج إلى 74 درجة مئوية لضمان نضجه وسلامته.

سر طراوة كفتة الفراخ وعدم جفافها

كفتة الفراخ

هناك مجموعة من النصائح التي تساعدك على تحضير كفتة فراخ مشوية طرية من الداخل، وأهمها:

  • اختيار دجاج مناسب: يمكن استخدام لحم الفخذ أو خليط من الفخذ والصدر للحصول على قوام أكثر طراوة، لأن الصدر قليل الدهون نسبيًا.
  • عصر البصل جيدًا: يساعد ذلك على التحكم في رطوبة الخليط ومنع تفكك الكفتة أثناء الشوي.
  • عدم الإفراط في البقسماط: الكمية الكبيرة قد تجعل القوام كثيفًا وجافًا.
  • إضافة قليل من الزيت: يساعد على تحسين القوام وتقليل الإحساس بالجفاف.
  • تجنب التسوية الزائدة: ترك الكفتة على النار مدة أطول من اللازم قد يفقدها الرطوبة.
  • توحيد حجم الأصابع: حتى تنضج جميع القطع بصورة متقاربة.

طريقة تقديم كفتة الفراخ المشوية

  • يمكن تقديم كفتة الفراخ المشوية ساخنة مع الأرز البسمتي أو الأرز الأصفر، أو داخل العيش البلدي مع الطحينة والسلطة الخضراء.
  • كما يمكن تقديمها مع البطاطس المشوية والخضراوات، لتصبح وجبة متكاملة تناسب الغداء أو العشاء.

هل يمكن تحضير كفتة الفراخ في الفرن؟

  • يمكن ترتيب أصابع الكفتة في صينية مدهونة بقليل من الزيت، ثم إدخالها فرنًا مسخنًا مسبقًا على درجة حرارة 200 مئوية حتى تنضج، مع تقليبها عند الحاجة.
  • ويجب التأكد من وصول درجة الحرارة الداخلية إلى 74 درجة مئوية، مع تجنب تركها في الفرن بعد اكتمال النضج حتى لا تفقد طراوتها.
كفتة الفراخ كفتة الفراخ المشوية طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية من غير ما تنشف طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية من غير ما تنشف سر الطراوة والطعم المميز

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طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية من غير ما تنشف.. سر الطراوة والطعم المميز

طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية من غير ما تنشف.. سر الطراوة والطعم المميز
طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية من غير ما تنشف.. سر الطراوة والطعم المميز
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