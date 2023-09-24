وصفة اقتصادية .. طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية في الفرن

كفتة الفراخ هي إحدى الأطباق الشهية والمحبوبة لدى الكبار والصغار،ويمكنك أن تقومي بتحضيرها للتجديد،وهى من الوصفات الاقتصادية وسهلة التحضير ،ويمكن تقديمها إلى جانب المكرونة بالوايت صوص والبطاطس المحمرة والسلطات المختلفة، وفيما يلي طريقة التحضير.



طريقة عمل كفته الفراخ المشوية:



مكونات كفتة الفراخ:

نص كيلو من صدور الفراخ المفرومة.

1 بصلة متوسطة الحجم، مفرومة ناعمًا.

3 فصوص ثوم، مهروسة.

ربع كوب من البقدونس الطازج المفروم.

ربع كوب من الكزبرة الطازجة المفرومة.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من الكاري.

ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

زيت نباتي للقلي.

طريقة التحضير:

في وعاء كبير، امزجي صدور الدجاج المفرومة، البصل المفروم، الثوم المهروس، البقدونس المفروم، الكزبرة المفرومة، الكمون، الكزبرة المطحونة، البابريكا، الكاري، الملح، والفلفل الأسود،

اخلطي المكونات جيدًا حتى تتجانس ثم يتم شكل الخليط إلى كرات صغيرة بحجم الكفتة ويتم تسخين الزيت النباتي في مقلاة عميقة على نار متوسطة ثم يتم قلي كفتة الدجاج في الزيت المسخن

حتى تصبح ذهبية اللون ومطهية من الداخل لمدة حوالي 5-7 دقائق على كل جانب بعد ذلك، يتم تصفية كفتة الدجاج المقلية على ورق مطبخ لإزالة الزيت الزائد، وبعد ذلك تكون كفتة الدجاج اللذيذة جاهزة للتقديم.