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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

السفير الدنماركي: الأزهر يحظى بمكانة عالمية لدى المسلمين ومحبي السلام والأخوة حول العالم

شيخ الأزهر خلال مقابلته للسفير الدنماركي
شيخ الأزهر خلال مقابلته للسفير الدنماركي
إيمان طلعت

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، بمشيخة الأزهر، السفير لارس بومولر، السفير الدنماركي لدى القاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

 الأزهر الشريف طوال تاريخه وهو يدرس الإسلام الصحيح

وقال فضيلة الإمام الأكبر إن الأزهر الشريف طوال تاريخه وهو يدرس الإسلام الصحيح، فضلًا عن تدريسه للأديان دراسة حقيقية، وأنها تدعو لإسعاد الإنسان وتضمن راحته في كل مناحي الحياة، مشيرًا إلى أن الأزهر تحرك بشكل مكثف خلال الفترة الأخيرة للدعوة لوقف الحروب والصراعات انطلاقًا من دوره العالمي والتاريخي، كما قام الأزهر بالانفتاح الإيجابي على المؤسسات الدينية والثقافية في الغرب ككنيسة كانتربيري ومجلس الكنائس العالمي والفاتيكان، إلى أن وقعنا مع قداسة البابا فرنسيس الراحل وثيقة الأخوة الإنسانية، التي خصصت الأمم المتحدة ذكرى توثيقها يومًا عالميًّا للأخوة الإنسانية.

كما أشار فضيلته إلى مبادرة «بيت العائلة المصرية» التي أطلقها الأزهر بالتعاون مع الكنائس المصرية، والتي أثمرت خلال سنوات قليلة في محاصرة الفتن الطائفية، والتي كثيرًا ما حاولت بعض الجماعات استغلالها لإشعال الفتن وبث الفرقة بين شركاء الوطن؛ مسلمين ومسيحيين، مشيرًا إلى أن بيت العائلة المصرية حاليًّا له فروع في معظم المحافظات المصرية ويؤدي دورًا مهمًّا في مجابهة التطرف والتشدد.

وصرح شيخ الأزهر: «لو أن قادة العالم وصناع القرار العالمي اليوم أنصتوا لصوت الدين وأخلاقه وتعاليمه، لتراجعت أزمات الإنسان المعاصر، والكوارث والمصائب التي تحيط به من كل اتجاه، ولتغير الوضع عما يعانيه اليوم في الشرق والغرب، وكل ذلك بسبب تنكره للقيم الدينية، ومحاولات إقصائه للدين وتجنيبه عن حياة الإنسان».

من جهته، أعرب السفير الدنماركي عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وتقديره لما يقوم به من جهود ملموسة في تعزيز الحوار بين الأديان ونشر قيم الحوار والاعتدال والتعايش، مشيرًا إلى سعي بلاده لتعزيز التعاون مع الأزهر الشريف، لما له من سمعة عالمية ومكانة كبيرة ليس فقط لدى المسلمين، وإنما لدى كل محبي السلام والأخوة حول العالم.

جدير بالذكر أن الأزهر يستقبل ٦٢ طالبًا دنماركيًّا يدرسون بمختلف المراحل التعليمية في معاهده وجامعته الأزهرية، ويرسل الأزهر مبعوثين للدنمارك لتعليم المسلمين شؤون دينهم وفقًا للمنهج الأزهري الوسطي المعتدل.

الأزهر شيخ الأزهر السفير الدنماركي بيت العائلة المصرية

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