السعودية تعلن اعتراض وتدمير 7 مسيّرات و3 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون

أعلنت المملكة العربية السعودية، فجر الثلاثاء، اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيّرة أُطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية، إلى جانب اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية استهدفت المنطقة الشرقية

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، اللواء تركي المالكي، قد أعلن اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيّرة أخرى في منطقتي الرياض وجنوب المملكة، في إطار التصدي للهجمات المتكررة التي تستهدف الأراضي السعودية.

ويأتي ذلك عقب إعلان السعودية، الاثنين، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مواقع تابعة لجماعة الحوثي في اليمن، وأسفرت، بحسب التصريحات السعودية، عن تدمير 5 أنفاق لتخزين الصواريخ الباليستية و4 منصات إطلاق ومخزن للصواريخ.

وأوضح المالكي أن العملية نُفذت بهدف تحييد مصادر التهديد، والحد من قدرة الحوثيين على تنفيذ هجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، فضلًا عن قطع خطوط الإمداد بين مناطق سيطرة الجماعة، واستهداف تحصيناتها وتجمعاتها العسكرية عند خطوط التماس داخل اليمن.

ويأتي التصعيد في ظل تزايد الهجمات التي تستهدف الأراضي السعودية، وسط استمرار التوترات الأمنية المرتبطة بالنزاع في اليمن.