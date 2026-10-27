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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سمير كمونة: الأهلي لن يتحمل هذا الأداء كثيرًا.. وعموتة يحتاج إلى تصحيح أخطائه

الاهلي
الاهلي
ميرنا محمود

أكد سمير كمونة، نجم النادي الأهلي السابق، أن جماهير القلعة الحمراء اعتادت على مشاهدة كرة قدم ممتعة وتحقيق الانتصارات، مشيرًا إلى أن التعادل بالنسبة لها يشبه الخسارة، وهو حق أصيل للجماهير التي كان لها دور كبير في جميع بطولات الفريق.

وقال كمونة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "متعودين في الأهلي إننا نلعب كرة حلوة ونكسب، والتعادل مثل الخسارة، والجماهير اتعودت على كده، وده حقهم، والجمهور له بصمة في جميع بطولات الفريق".

وأضاف: "عموتة تاريخه مشرف، ولازم نمنحه مساحة من الوقت، وأنا بقيمه في حاجتين، إدارته للمباريات ونتائجه. عموتة كسب مباريات في الدوري وتعادل في مباراتين".

وتابع: "عموتة عنده أفضل من كده، ولازم عصبيته على الخط تهدى، وهو لم يقدم المستوى الذي يليق به وبالأهلي، مثلما قدم مع الأندية التي كان يدربها".

وواصل نجم الأهلي السابق: "الأهلي يمتلك لاعبين كويسين ونجومًا كبارًا على مقاعد البدلاء، وعندما يشاركوا بيحرجوا الجهاز الفني كرويًا، وحسين الشحات وطاهر أحرجوا عموتة كرويًا".

وشدد كمونة على ضرورة أن يكون ارتداء قميص الأهلي مرتبطًا بتقديم المستوى المنتظر، قائلًا: "أي لاعب ميقدرش يشيل تيشيرت الأهلي يريح شوية، سواء زيزو أو أي لاعب، مثلما قال الكابتن محمود الخطيب، وأي لاعب لا يؤدي في الملعب بشكل جيد يقعد على الدكة".

وأوضح: "الأهلي عنده مشاكل تكتيكية في الملعب، سواء في خط الدفاع أو الوسط أو الهجوم، وكل مباراة عموتة يقع في نفس الأخطاء، وثبات التشكيل هيديك أفضلية في الشغل التكتيكي".

وأشار إلى ضرورة وضع استراتيجية واضحة لبناء الفريق، قائلًا: "المفروض إن عموتة يكون عنده استراتيجية مع الأهلي، ويكون عنده 3 أجيال: خبرة ووسط وشباب، ويعتمد على الأجيال دي، ويعمل جيل جديد من الناشئين يشارك وياخد فرصة، حتى يكون هناك بديل كفاية من داخل الفريق".

وتطرق كمونة إلى تراجع مستوى أحمد سيد زيزو، قائلًا: "طول ما زيزو عليه ضغوط ومش مستوعب إنه بيلعب في الأهلي، هيفضل مستواه متراجع".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار الأداء الحالي قد يضع الجهاز الفني تحت ضغط، قائلًا: "الأهلي لن يستحمل الأداء ده كتير مع الجهاز الفني، ولو الإدارة حست إن فيه خطر، هيكون فيه تغيير".

سمير كمونة الأهلي اداء الاهلي عموتة

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