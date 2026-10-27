عيب توصلوا للمرحلة دي.. شبانة يهاجم إدارة الزمالك بعد 10 هزائم أمام الأهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة تفوق النادي الأهلي على غريمه التقليدي الزمالك في مختلف الألعاب الرياضية خلال شهر أكتوبر الجاري، بعدما حقق المارد الأحمر الفوز في 10 مواجهات جمعت الفريقين، منتقدًا الأوضاع الإدارية داخل القلعة البيضاء.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "CBC": "الأهلي واجه الزمالك في جميع الألعاب خلال آخر شهر في 10 مباريات، وحقق الفوز فيها جميعًا".

واستعرض شبانة النتائج وجاءت كالتالي:

كرة القدم رجال: الأهلي 2-0 الزمالك.

كرة القدم ناشئين مواليد 2007: الأهلي 1-0 الزمالك.



كرة اليد رجال: الأهلي 30-25 الزمالك.

كرة اليد رجال: الأهلي 26-25 الزمالك.

كرة الماء شباب: الأهلي 16-4 الزمالك.

كرة السلة سيدات: الأهلي 103-42 الزمالك.

كرة السلة ناشئات: الأهلي 93-37 الزمالك.

كرة السلة سيدات: الأهلي 105-62 الزمالك.

كرة السلة ناشئين: الأهلي 99-28 الزمالك.

كرة السلة رجال: الأهلي 89-77 الزمالك.

وأضاف شبانة: "عيب على الزمالك يوصل للمرحلة دي، ويطلع علينا مسؤول يدينا دروس في فن الإدارة. لازم مجلس الزمالك يجتمع ويشوف اللي بيحصل، لأن عمر الزمالك ما كان كده، وأول مرة في حياتي أشوف الأهلي بيكسب الزمالك في كل حاجة، وبالفارق ده من النقاط أو الأهداف".

وتابع: "الأهلي بيتباهى إن الميزانية تخطت 8 مليارات جنيه في العام الأخير، وده جهد وعرق وكفاح من الإدارة، وتلاقي في الزمالك بيتخانقوا مين ياخد شركة الكرة".

واختتم شبانة تصريحاته قائلًا: "هو في إيه في الزمالك؟ فيه مشاكل وأزمات كتير في الفترة الحالية، سواء أحمد فتوح أو المدير الرياضي".