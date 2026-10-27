قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رغم مواقف مامداني.. شرطة نيويورك تسعى لإبرام صفقة مع شركة استخبارات إسرائيلية بـ 750 ألف دولار
عيب توصلوا للمرحلة دي.. شبانة يهاجم إدارة الزمالك بعد 10 هزائم أمام الأهلي
داليا مصطفى من داخل المسجد النبوي: جيت صدفة.. ادعولي بقى أحج
التحالف: اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية
أعمال قبل الفجر بساعة.. 8 عبادات يحبها الله ويغفل عنها كثيرون
آخر تحديث.. سعر الدولار أمام الجينه اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026
سعر الذهب عيار 21 يسجل رقما جديدا اليوم الثلاثاء
«شبورة وأمطار رعدية قد تصل لحد السيول».. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء
سعر ومواصفات ديبال S09 الكهربائية الجديدة في مصر
عم لامين يامال يهاجم نتائج الكرة الذهبية: لا أفهم كيف لم يفز بالجائزة
برا القايمة.. أضا يكشف تفاصيل أزمة بين إمام عاشور وعموتة داخل الأهلي
تعويذة النصر تثير الجدل.. ماذا ترك نتنياهو عند حائط المبكى قبل الانتخابات؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عيب توصلوا للمرحلة دي.. شبانة يهاجم إدارة الزمالك بعد 10 هزائم أمام الأهلي

محمد شبانة
محمد شبانة
ميرنا محمود

أكد الإعلامي محمد شبانة تفوق النادي الأهلي على غريمه التقليدي الزمالك في مختلف الألعاب الرياضية خلال شهر أكتوبر الجاري، بعدما حقق المارد الأحمر الفوز في 10 مواجهات جمعت الفريقين، منتقدًا الأوضاع الإدارية داخل القلعة البيضاء.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "CBC": "الأهلي واجه الزمالك في جميع الألعاب خلال آخر شهر في 10 مباريات، وحقق الفوز فيها جميعًا".

واستعرض شبانة النتائج وجاءت كالتالي:
كرة القدم رجال: الأهلي 2-0 الزمالك.
كرة القدم ناشئين مواليد 2007: الأهلي 1-0 الزمالك.


كرة اليد رجال: الأهلي 30-25 الزمالك.
كرة اليد رجال: الأهلي 26-25 الزمالك.
كرة الماء شباب: الأهلي 16-4 الزمالك.
كرة السلة سيدات: الأهلي 103-42 الزمالك.
كرة السلة ناشئات: الأهلي 93-37 الزمالك.
كرة السلة سيدات: الأهلي 105-62 الزمالك.
كرة السلة ناشئين: الأهلي 99-28 الزمالك.
كرة السلة رجال: الأهلي 89-77 الزمالك.

وأضاف شبانة: "عيب على الزمالك يوصل للمرحلة دي، ويطلع علينا مسؤول يدينا دروس في فن الإدارة. لازم مجلس الزمالك يجتمع ويشوف اللي بيحصل، لأن عمر الزمالك ما كان كده، وأول مرة في حياتي أشوف الأهلي بيكسب الزمالك في كل حاجة، وبالفارق ده من النقاط أو الأهداف".

وتابع: "الأهلي بيتباهى إن الميزانية تخطت 8 مليارات جنيه في العام الأخير، وده جهد وعرق وكفاح من الإدارة، وتلاقي في الزمالك بيتخانقوا مين ياخد شركة الكرة".

واختتم شبانة تصريحاته قائلًا: "هو في إيه في الزمالك؟ فيه مشاكل وأزمات كتير في الفترة الحالية، سواء أحمد فتوح أو المدير الرياضي".

محمد شبانة الأهلي الزمالك أزمات الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع كبير في أسعار السلع الغذائية بالأسواق اليوم

تراجع في الأسواق.. الزيت يفقد 7 جنيهات والسكر والأرز ينخفضان.. مفاجأة بأسعار السلع اليوم

السجاير

أسعار السجائر في مصر.. زيادة تصل إلى 12% وموعد تطبيقها

حالة الطقس الأيام القادمة

حالة الطقس الساعات القادمة.. أمطار وسيول رعدية تضرب عدة محافظات

سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين يتخطى ال 50 ألف جنيه

زيادة أكثر من 1000 جنيه.. الجنيه الذهب يتخطى الـ50 ألفا.. إلى أين وصلت الأسعار اليوم

محمود الخطيب ومحمد هاني وإمام عاشور

أكبر من مجرد استبعاد.. فتحي سند يعلق على موقف إمام عاشور ومحمد هاني مع الأهلي

الذهب يعود للارتفاع عالمياً اليوم الاثنين

بعد 3 أشهر من الهبوط.. الذهب يفاجئ الجميع ويقفز فوق 4000 دولار

ريهام عبد الغفور

هتوحشنا يا حبيبي.. ريهام عبد الغفور تعلن عن وفاة زوج شقيقتها

احمد فتوح

الزمالك يحسم الجدل بشأن تحويل عقود لاعبين للنيابة والتجديد لـ أحمد فتوح

ترشيحاتنا

الحيوانات الخطرة

4 حالات بقانون الحيوانات الخطرة والكلاب تلزم مالكها بإخطار السلطات فورا

مجلس النواب

توطين صناعة مستلزمات المياه.. النواب يرسمون خريطة لتعظيم الاستثمارات وترشيد الإنفاق وحماية الموارد

الحد الأدنى للأجور

بعد حديث الحكومة عن زيادته لـ15 ألف جنيه.. هل القطاع الخاص ملزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور؟

بالصور

بعد زيادة الأسعار.. أرخص 5 سيارات زيرو في السوق المصري

أرخص 5 سيارات
أرخص 5 سيارات
أرخص 5 سيارات

طريقة عمل البسبوسة المرملة زي المحلات.. سر القوام الناجح

طريقة عمل البسبوسه
طريقة عمل البسبوسه
طريقة عمل البسبوسه

ماذا يحدث للجسم عند تناول البيض كل صباح؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض كل صباح ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض كل صباح ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض كل صباح ؟

الحكة بعد الأكل ليست دائما حساسية.. علامات تكشف السبب

الحكة بعد الأكل ليست دائمًا حساسية.. علامات تكشف السبب
الحكة بعد الأكل ليست دائمًا حساسية.. علامات تكشف السبب
الحكة بعد الأكل ليست دائمًا حساسية.. علامات تكشف السبب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/ رانيا الفقي

د/ رانيا الفقي تكتب: طالع نازل.. الانتقام على نار هادئه

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس: الرئيس السيسى حكاية وطن لا تنتهي

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: مسارات التنمية والارتقاء.. الأبعاد الاستراتيجية لنهضة المجتمع المصري

د. مجدي بدران

د. مجدي بدران يكتب: الإعجاز فى جزيء الماء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "لولا دا سيلفا".. صوت الجنوب العالمي

المزيد