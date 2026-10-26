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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد 3 أشهر من الهبوط.. الذهب يفاجئ الجميع ويقفز فوق 4000 دولار

الذهب يعود للارتفاع عالمياً اليوم الاثنين
الذهب يعود للارتفاع عالمياً اليوم الاثنين
رانيا أيمن

ارتفعت أسعار الذهب عالميا اليوم الاثنين، متعافية من أدنى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أشهر الذي ​سجلته في الجلسة السابقة، بعد أن بدد تراجع أسعار النفط قدرا ‌من المخاوف المتعلقة بالتضخم قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع، والذي قد يوضح المسار المستقبلي لأسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 4018.81 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول ​الساعة 1543 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل يوم الجمعة 3975 دولارا، وهو أدنى ​مستوى له منذ 20 يوليو، وفقاً لرويترز.

سعر الذهب في مصر

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ⁠ديسمبر 0.7 بالمئة إلى 4033.60 دولار للأوقية.

وقال بوب هابركورن، كبير محللي الاستراتيجيات في ​شركة ستون إكس "شهدت أسعار النفط الخام تراجعا طفيفا، وهو ما يساعد الذهب، في ​حين تظهر أيضا بعض عمليات البحث عن الصفقات الجيدة.. أعتقد أن التداول سيكون خفيفا هنا، وسنبقى بالقرب من مستوى 4000 دولار حتى إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي. فلنر ما سيقوله".

وانخفضت أسعار النفط بعد الارتفاع الذي ​شهدته الأسبوع الماضي، لكنها ظلت قريبة من أعلى مستوياتها في ستة أشهر، وسط ​آمال تهدئة حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وهدأ تراجع أسعار النفط بعض مخاوف التضخم، رغم ‌أن الأسواق ⁠لا تزال حذرة من تجدد اضطرابات الإمدادات التي قد تؤجج ضغوط الأسعار من جديد.

ومن المقرر أن يعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي قراره بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء، وسط توقعات واسعة النطاق بالإبقاء عليها دون تغيير عقب الزيادة التي أقرها في سبتمبر ​أيلول.

وتشير بيانات أداة ​فيد ووتش التابعة ⁠لمجموعة سي.إم.إي إلى أن الأسواق تتوقع احتمالا 82 بالمئة لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر.

ويزيد ارتفاع أسعار الفائدة من ​كلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن ​النفيسة الأخرى، ⁠ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 54.22 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1542.20 دولار وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2025.

وصعد البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1059.25 دولار للأوقية، ⁠بعدما أعلنت ​شركة نورنيكل الروسية، أكبر منتج للبلاديوم في العالم ​ومن كبار منتجي النيكل المكرر، أن أعمال صيانة وتحديث رئيسية لأحد أفرانها قد تؤدي إلى خفض الإنتاج ​في 2027 و2028.

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