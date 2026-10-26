أسعار الذهب في مصر اليوم.. استقرار لليوم الثالث على التوالي عند هذا الرقم

تشهد أسعار الذهب في مصر استقرارًا اليوم الاثنين الموافق 26 من أكتوبر لعام 2026، وذلك لليوم الثالث على التوالي بعد آخر تراجع تم تسجيله يوم الجمعة الماضية، بعد أن شهد الذهب قبل ذلك ارتفاعات متتالية، وجاءت الانخفاضات طفيفة لا تتعدى جنيهات محدودة، ليستقر الذهب عند هذا التراجع الطفيف الذي سجله منذ يوم الجمعة الماضي.

أسعار الذهب اليوم في مصر

ذهب عيار 24: الشراء 7171 - البيع 7148

ذهب عيار 22: الشراء 6573 - البيع 6552

ذهب عيار 21: الشراء 6275 - البيع 6254

ذهب عيار 18: الشراء 5378 - البيع 5361

ذهب عيار 12: الشراء 3586 - البيع 3574

أونصة الذهب: الشراء 223043 - البيع 222328

جنيه الذهب: الشراء 50200 - البيع 50032.