قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: تعزيز الأمن المائي أولوية استراتيجية ويتطلب التوسع في الحلول غير التقليدية
5 مفاتيح صنعت تفوق ريال مدريد على برشلونة في الكلاسيكو .. مبابي يحسم ولونين ينقذ ومورينيو يفرض كلمته
مجلس الشيوخ يناقش تمويل المشروعات التنموية والرقابة وضبط الأسعار
الحرب تقترب.. سي إن إن: أمريكا تستعد لضرب إيران خلال 96 ساعة من صدور أمر ترامب
قادة وزعماء العالم يهنئون لولا دا سيلفا لفوزه بولاية رئاسية جديدة في البرازيل
الميزانية والجمعية العمومية وملفات الكرة على طاولة مجلس الإدارة.. ماذا يحدث داخل الأهلي اليوم؟
11 شهيدا وعشرات المصابين في 24 ساعة من القتل بغزة
ملك الأردن: الإرهابيون لن يفلتوا من العقاب
اليوم.. شركة إيني توقع عقوداً بقيمة 1,8 مليار دولار لتطوير حقل كرونوس القبرصي
سامح شكري يلتقي رئيس مجلس النواب الهندي في نيودلهي لبحث تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين
الإسكان: نستهدف الوصول بطاقة تحلية مياه البحر إلى 10 ملايين متر مكعب يوميا بحلول 2050
الكرة الذهبية 2026.. صراع ثلاثي بين مبابي وكين ويامال قبل حفل التتويج في لندن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بسبب الدولار.. ارتفاع جديد للذهب والجنيه عدى الـ 50 ألفا

الذهب
الذهب

ارتفع سعر الذهب اليوم بعد الارتفاع الكبير الذي شهده سعر الدولار الأيام الماضية ليصل في البنوك إلى 55.77 جنيه.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب بدون مصنعية في مصر مستهل تعاملات اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026، وفقا للأسعار المعلنة من محلات الصاغة.

أسعار الذهب في مصر اليوم 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، الأعلى نقاءً، 7190 جنيهًا للبيع و7145 جنيهًا للشراء.



ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الإثنين نحو 6290 جنيهًا للبيع، مقابل 6250 جنيهًا للشراء.


سعر بيع جرام الذهب عيار 18

تداول سعر بيع جرام الذهب عيار 18عند 5390 جنيهًا، مقابل 5355 جنيهًا للشراء.


 سعر جرام الذهب عيار 14

واستقر سعر جرام الذهب عيار 14 وهو الأقل انتشارا في مصر في عند 4195 جنيهًا للبيع و4165 جنيهًا للشراء.


سعر الجنيه الذهب اليوم 


وصل سعر الجنيه الذهب اليوم لنحو 50320 جنيهًا للبيع، مقابل 50000 جنيه للشراء.

سعر الأونصة الذهبية محليا وعالميا

وعلى صعيد الأونصة، بلغ سعرها محليًا 223590 جنيهًا للبيع و222170 جنيهًا للشراء، بينما تراجعت أونصة الذهب عالميًا لتسجل نحو 3993.62 دولار.

عوامل تؤثر في سعر الذهب 

هناك عوامل كثيرة تؤثر على سعر الذهب حيث يرتبط سعر الذهب في السوق المصرية ارتباطًا مباشرًا بسعر الصرف، إذ يعتمد التجار في تسعير الجرام على معادلة تجمع بين السعر العالمي للأونصة بالدولار وسعر الدولار أمام الجنيه. وعندما يرتفع الدولار، تزداد تكلفة الأونصة بالجنيه المصري، فينعكس ذلك مباشرة على أسعار الأعيرة المختلفة.

سعر دولار الصاغة و البنوك

وبلغ سعر دولار الصاغة نحو 55.99 جنيه، مقابل 55.54 جنيه في البنك، وهو فارق يعكس حسابات التسعير التي يعتمد عليها التجار في السوق.

الذهب سعر الذهب اليوم سعر الذهب سعر الجنيه الذهب سعر عيار 21

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باقة الإنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. الحكومة تقرر مضاعفة باقة إنترنت أرضي مجاناً

موعد أول عطلة رسمية للموظفين

موعد أول عطلة رسمية للموظفين

البنزين

بعد القرارات الجديدة وزيادة الدولار.. أسعار البنزين اليوم في مصر

شقق الإسكان الاجتماعي بالإيجار 2026.. الشروط وآخر موعد للحجز

شقق الإسكان الاجتماعي بالإيجار 2026 .. الشروط وآخر موعد للحجز

محافظ الإسكندرية ورئيس الأكاديمية البحرية يكرّمان نجل الشهيد أحمد المنسي في حفل تخرجه

محافظ الإسكندرية ورئيس الأكاديمية البحرية يكرمان نجل الشهيد أحمد المنسي في حفل تخرجه

وائل جمعه

باسم مرسي يهاجم وائل جمعة: ركز في شغلك.. وأحذرك من الفشل مع الأهلي

العدادات الكهربائية الكودية

مهلة 6 أشهر وخصم 30%.. تسهيلات جديدة لتقنين أوضاع العدادات الكهربائية الكودية

الزمالك

إدارة الزمالك تحيل ملف التعاقد مع اللاعبين الأجانب إلى النيابة

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف

لترسيخ الفكر المعتدل.. الأزهري: تدريب 1000 إمام خلال الشهر الأول من البرنامج الجديد لأئمة الأوقاف

وزير الأوقاف يلقي محاضرة للأئمة

الأوقاف تفتتح دورتي أصول الفكر المعتدل وتحسين الأداء اللغوي.. صور

د. عطية لاشين

حكم امتناع الزوج عن إعطاء زوجته مصروفها الشخصي مقابل قضاء مصالحها

بالصور

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية كبار المخططين الوطنيين لعمليات الأمم المتحدة للسلام.. صور

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية كبار المخططين الوطنيين لعمليات الأمم المتحدة للسلام
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية كبار المخططين الوطنيين لعمليات الأمم المتحدة للسلام
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية كبار المخططين الوطنيين لعمليات الأمم المتحدة للسلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: كيف تستلهم مصر مسارها.. حين يلتقي الدستور بالسيادة والعدالة الاجتماعية في الفكر التركي

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: المعادن النادرة لا تدرك صحة البيئة المناخية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من الأمن الغذائي إلى مرونة الاقتصاد المصري.. رؤية متكاملة للتنمية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إحسان عبد القدوس الذي لا نعرفه!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: من يشكل الحكومة المقبلة في إسرائيل؟!

المزيد