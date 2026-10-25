بعد ارتفاع الدولار.. كم يبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد نحو 50320 جنيهًا للبيع، مقابل 50000 جنيه للشراء، وذلك بالتزامن مع ارتفاع سعر بيع الدولار أمام الجنيه المصري ليسجل 55.77 جنيه، وسط متابعة واسعة من المواطنين والمستثمرين لتحركات المعدن الأصفر في السوق المحلية.

وخلال السطور يرصد موقع “صدى البلد” خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026، وفقا لآخر تحديثات محلات الصاغة في مصر.

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا وطلبًا في السوق المصرية، نحو 6290 جنيهًا للبيع، بينما سجل 6250 جنيهًا للشراء.

وسجل جرام الذهب عيار 24، الأعلى نقاءً، 7190 جنيهًا للبيع و7145 جنيهًا للشراء.

أما عيار 18، فقد بلغ سعر بيعه 5390 جنيهًا، مقابل 5355 جنيهًا للشراء.

وسجل عيار 14 نحو 4195 جنيهًا للبيع و4165 جنيهًا للشراء.

سعر الأونصة والجنيه الذهب

وعلى صعيد الأونصة، بلغ سعرها محليًا 223590 جنيهًا للبيع و222170 جنيهًا للشراء.

وعالميًا، سجلت أونصة الذهب نحو 3993.62 دولار.

الدولار يدعم ارتفاع الذهب محليًا

ارتبط صعود أسعار الذهب في مصر بارتفاع سعر بيع الدولار في البنوك ليسجل 55.77 جنيه، إذ يتأثر سعر الذهب محليًا بعاملين رئيسيين السعر العالمي للأونصة، وسعر الصرف.

وبلغ سعر دولار الصاغة نحو 55.99 جنيه، مقابل 55.54 جنيه في البنك، وهو فارق يعكس حسابات التسعير التي يعتمد عليها التجار في السوق.

وتختلف الأسعار الفعلية بين محل وآخر بسبب المصنعية والدمغة والضرائب، وهي تضاف إلى سعر الجرام الخام.