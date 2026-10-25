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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب تستقر في مستهل التعاملات المسائية.. عيار 21 عند 6300 جنيه

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
علياء فوزى

استقرت أسعار الذهب بـ السوق المحلية في مستهل التعاملات المسائية.

وخلال السطور التالية نستعرض أسعار الذهب في مصر خلال مستهل التعاملات المسائية اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026.

أسعار الذهب بدون مصنعية 

سجل سعر الذهب عيار 24، وهو الأعلى نقاءً، نحو 7200 جنيه للبيع، مقابل 7145 جنيهًا للشراء، ويُستخدم عادةً في سبائك الذهب والاستثمار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6300 جنيه للبيع و6250 جنيهًا للشراء، وهو العيار الأكثر إقبالًا في السوق المحلية.

سعر الذهب عيار 18

سجل عيار 18 نحو 5400 جنيه للبيع و5355 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وبلغ عيار 14 نحو 4200 جنيه للبيع و4165 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب إلى 50400 جنيه للبيع، مقابل 50000 جنيه للشراء، علمًا بأن وزنه 8 جرامات من عيار 21.

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر أونصة الذهب عالميًا ومحليًا

عالميًا، بلغ سعر أونصة الذهب نحو 3993.62 دولار. 

وفي السوق المصرية سجلت الأونصة بالجنيه نحو 223945 جنيهًا للبيع و222170 جنيهًا للشراء.

سعر دولار الصاغة

سجل دولار الصاغة، المعتمد في تسعير الذهب محليًا، نحو 56.08 جنيه، مقابل 55.82 جنيه في البنوك، ما يعني أن الفارق بين السعرين يبلغ نحو 26 قرشًا.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

يتأثر سعر الذهب في مصر بعاملين رئيسيين: السعر العالمي للأونصة بالدولار، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه. وأيضا حجم الطلب المحلي وحركة العرض في الأسواق.

سعر الذهب سعر الذهب اليوم سعر الذهب عيار 21 أسعار الذهب اليوم الذهب

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