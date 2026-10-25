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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد تراجعه لأدنى مستوى.. الدولار يدفع أسعار الذهب إلى الصعود في مصر

الذهب والدولار
الذهب والدولار
آية الجارحي

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوع المنتهى أمس، السبت، إلى أدنى مستوى لها في 3 أشهر، وهبطت دون الـ 4000 دولارا للأوقية.

 

خسائر الذهب

وسجلت خسائر الذهب قاربت 3.9% بعدما تراجعت إلى أدنى مستوياتها في نحو ثلاثة أشهر عند 3975 دولارا للأونصة، ووصلت الآن إلى 3998 دولارا للأوقية.

يأتي ذلك وسط ضغوط ارتفاع أسعار الطاقة وتزايد المخاوف التضخمية وترقب مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وعلى المستوى المحلي، تسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه إلى ارتفاع سعر الذهب في مصر، حيث صعد سعر الجرام بنحو 30 جنيها، على الرغم من الهبوط القوي في سعر الذهب عالميا.

أسعار الذهب في مصر 

أسعار الذهب اليوم الأحد 

ويقدم موقع “صدى البلد” سعر الذهب في مصر اليوم، الأحد 25-10-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 3998 دولارا للأوقية.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5396 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 6295 جنيها، بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7194 جنيها للشراء. 

سعر الجنيه الذهب اليوم 

وسجّل سعر الجنيه الذهب اليوم، الأحد، 50.360 ألف جنيه. 

في سياق آخر، توقع المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب، إمكانية عودة جرام الذهب في السوق المصرية إلى مستوى 7500 جنيه، معتبرا أن التراجع الراهن قد يتيح فرصًا للمستثمرين أصحاب النظرة طويلة الأجل، وفق تقديراته لحركة الأسواق.

وقال المهندس سعيد إمبابي إن التوترات الجيوسياسية الراهنة تختلف عن أزمات سابقة، في ظل الدور المتزايد الذي تلعبه أسواق الطاقة في توجيه حركة الاستثمارات والسيولة عالميًا، موضحًا أن بعض المستثمرين اتجهوا إلى توظيف أموالهم في القطاعات المستفيدة من الأزمة، بدلًا من الاحتفاظ باستثماراتهم في الذهب.

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