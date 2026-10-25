55.81 جنيه للبيع.. أسعار الدولار في أعلى مستوى لها بالبنوك

واصلت أسعار الدولار الصعود خلال تعاملات اليوم، الأحد 25-10-2026، مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك العاملة في مصر.

ويلامس سعر الدولار مستوى الـ 56 جنيها، حيث وصل سعر البيع إلى 55.81 جنيه، وذلك في بنك فيصل.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري سعر الدولار اليوم، الأحد 25-10-2026، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار في بنك فيصل 55.71 جنيه للشراء و55.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 55.71 جنيه للشراء و55.81 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة 55.70 جنيه للشراء و55.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 55.70 جنيه للشراء و55.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 55.70 جنيه للشراء و55.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 55.70 جنيه للشراء و55.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 55.70 جنيه للشراء و55.80 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 55.69 جنيه للشراء و55.79 جنيه للبيع.

بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 55.69 جنيه للشراء و55.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار البنك التجاري الدولي 55.68 جنيه للشراء و55.78 جنيه للبيع.