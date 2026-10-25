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يلامس الـ 56 جنيها.. صعود جديد في أسعار الدولار اليوم الأحد بجميع البنوك
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

يلامس الـ 56 جنيها.. صعود جديد في أسعار الدولار اليوم الأحد بجميع البنوك

الدولار
الدولار
آية الجارحي

واصلت أسعار الدولار الارتفاع اليوم الأحد 25-10-2026، في جميع البنوك العاملة في مصر، مقتربا من مستوى الـ56 جنيها. 

 وسجل سعر صرف الدولار أعلى سعر له في بنك أبوظبي الاول بـ55.67جنيه للشراء و55.77 جنيه للبيع. 

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار اليوم الاحد 25 أكتوبر 2026، ضمن نشرته الخدمية .

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري

 

 ووصل سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 55.67جنيه للشراء و55.77 جنيه للبيع، وفي بنك فيصل  سجل 55.65جنيه للشراء و55.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر  

  وبلغ سعر صرف الدولار في بنك مصر  55.65جنيه للشراء و55.75 جنيه للبيع، بينما وصل إلى  55.64جنيه للشراء و55.74 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول   55.64جنيه للشراء و55.74 جنيه للبيع. 

سعر صرف الدولار الان 

 

  سعر الدولار في بنك نكست سجل   55.62جنيه للشراء و55.72 جنيه للبيع، وفي بنوك :"الاسكندرية، الكويت الوطني، قناة السويس، قطر الوطني، أبوظبي الاسلامي" 55.65جنيه للشراء و55.75 جنيه للبيع.      

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