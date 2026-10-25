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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أدنى مستوى منذ 3 شهور.. هبوط قوي في أسعار الذهب بالأسواق

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في 3 أشهر خلال تعاملات الاسبوع المنتهى أمس السبت، وهبطت دون الـ 4000 دولارا للاوقية.

خسائر الذهب

وسجلت خسائر الذهب  قاربت 3.9% بعدما تراجعت إلى أدنى مستوياتها في نحو ثلاثة أشهر عند 3975 دولارا للأونصة، ووصلت الان إلى 3998 دولاا للاوقية.

يأتي ذلك  وسط ضغوط ارتفاع أسعار الطاقة وتزايد المخاوف التضخمية وترقب مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

أسعار الذهب في مصر 

أسعار الذهب اليوم الاحد 

ويقدم موقع “صدى البلد” سعر الذهب في مصر اليوم، الاحد 25-10-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 3998 دولارا للأوقية.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5396 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 6295 جنيه، بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7194 جنيه للشراء. 

سعر الجنيه الذهب اليوم 

وسجّل سعر الجنيه الذهب اليوم، الخميس، 50.360 ألف جنيه. 

وفي سياق أخر توقع المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب، إمكانية عودة جرام الذهب في السوق المصرية إلى مستوى 7500 جنيه، معتبرا أن التراجع الراهن قد يتيح فرصًا للمستثمرين أصحاب النظرة طويلة الأجل، وفق تقديراته لحركة الأسواق.

وقال المهندس سعيد إمبابي إن التوترات الجيوسياسية الراهنة تختلف عن أزمات سابقة، في ظل الدور المتزايد الذي تلعبه أسواق الطاقة في توجيه حركة الاستثمارات والسيولة عالميًا، موضحًا أن بعض المستثمرين اتجهوا إلى توظيف أموالهم في القطاعات المستفيدة من الأزمة، بدلًا من الاحتفاظ باستثماراتهم في الذهب.


 

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