هبوط جماعي بالبورصة المصرية.. EGX100 يخسر 10% وإيقاف التداول 30 دقيقة

أوقفت إدارة البورصة المصرية التعاملات لمدة 30 دقيقة، عقب موجة هبوط قوية ضربت مؤشرات السوق خلال جلسة اليوم، مع اتساع نطاق الخسائر في منتصف التداولات.

مؤشرات البورصة

وسجل المؤشر الرئيسي EGX30 تراجعًا بنسبة 5.4%، ليصل إلى مستوى 48,308 نقاط بحلول الساعة 1:11 ظهرًا بتوقيت القاهرة، فيما تكبد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 خسائر أكبر بلغت 11.37%، ليتراجع إلى 15,230 نقطة.

مؤشر EGX100

وامتدت موجة الهبوط إلى مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا، الذي فقد 10% من قيمته ليسجل 20,808 نقاط، في ظل ضغوط بيعية مكثفة شملت غالبية الأسهم المقيدة بالسوق.

وعكست التحركات اتساع الضغوط على تعاملات المستثمرين، مع تراجع جماعي للمؤشرات الرئيسية والثانوية خلال الجلسة.