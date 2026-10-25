الجرام يتخطى الـ7000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 24 بعد قفزة الدولار

سجل سعر الذهب اليوم في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال بداية تعاملات الأحد 25 أكتوبر 2026، رغم تراجع أسعار الذهب عالميًا وهبوط الأونصة إلى ما دون مستوى 4 آلاف دولار، وسط ضغوط ناجمة عن ارتفاع أسعار النفط وتجدد المخاوف التضخمية، إلى جانب توقعات استمرار أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة خلال الفترة المقبلة.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا وتداولًا بين المواطنين في مصر، بنحو 15 جنيهًا، ليصعد من 6285 جنيهًا يوم السبت 24 أكتوبر إلى 6300 جنيه يوم الأحد 25 أكتوبر، في تحرك يعكس اختلاف العوامل المؤثرة في سوق الصاغة المصرية عن نظيرتها العالمية.

وأوضحت منصة «آي صاغة» لتداول الذهب أن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري أسهم في الحد من تأثير التراجع العالمي على الأسعار المحلية، بعدما سجل الدولار نحو 55.70 جنيهًا، وهو ما يدعم القيمة المقومة بالجنيه للذهب المستورد، حتى مع انخفاض سعر الأونصة في الأسواق الدولية.



سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 يسجل 6300 جنيه

شهدت أسعار الذهب في مصر تحركات متفاوتة خلال بداية تعاملات الأحد، حيث ارتفع عيار 21 رغم هبوط الأونصة العالمية إلى أقل من 4 آلاف دولار، في ظل التفاعل بين الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار أمام الجنيه.

وجاءت أسعار الذهب المعلنة على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24: نحو 7200 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21: نحو 6300 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18: نحو 5400 جنيه.

سعر الجنيه الذهب: نحو 50400 جنيه.

سعر الأونصة العالمية: نحو 3996 دولارًا.

وتعكس هذه المستويات استمرار تأثر سوق الصاغة المصرية بالتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية، إلى جانب تحركات سعر الصرف، وهو ما يجعل اتجاه الأسعار المحلية مختلفًا أحيانًا عن حركة الأونصة بالدولار.

ويُذكر أن الأسعار المذكورة تمثل المستويات الواردة في التقرير، وقد تختلف الأسعار الفعلية للبيع والشراء من محل صاغة إلى آخر، كما قد تتغير تكلفة شراء المشغولات الذهبية بحسب المصنعية والرسوم المطبقة.

لماذا ارتفع الذهب في مصر رغم تراجع الأونصة العالمية؟

يرتبط ارتفاع الذهب في مصر رغم تراجع الأونصة العالمية بعدة عوامل، يأتي في مقدمتها سعر الدولار أمام الجنيه، الذي يمثل عنصرًا مؤثرًا في تحديد القيمة المحلية للمعدن الأصفر.

فعندما يرتفع الدولار أمام الجنيه، تزيد القيمة المقومة بالعملة المحلية للأونصة العالمية، مع ثبات العوامل الأخرى، وهو ما قد يحد من أثر تراجع السعر العالمي على السوق المصرية، بل قد يدفع الأسعار المحلية إلى التماسك أو الارتفاع في بعض الحالات.



وأوضحت منصة «آي صاغة» أن ارتفاع الدولار إلى 55.70 جنيهًا أسهم في الحد من انتقال خسائر الذهب عالميًا إلى الأسعار المحلية، الأمر الذي يفسر تسجيل عيار 21 زيادة قدرها 15 جنيهًا، رغم انخفاض الأونصة إلى ما دون مستوى 4 آلاف دولار.

ولا تتحرك أسعار الذهب في مصر بالضرورة بالنسبة نفسها التي تتحرك بها الأونصة العالمية، لأن السعر المحلي يتأثر بمجموعة من المتغيرات، من بينها سعر الصرف، وحركة العرض والطلب، وتكاليف التداول، ومستويات الأسعار داخل سوق الصاغة.

وبالتالي، فإن تراجع الذهب عالميًا لا يعني بالضرورة انخفاض سعر الجرام محليًا بالنسبة نفسها، كما أن ارتفاع الأسعار في مصر لا يعني وحده أن المعدن الأصفر بدأ موجة صعود عالمية جديدة.

عيار 21 يرتفع 15 جنيهًا خلال يوم واحد

أظهرت حركة الأسعار ارتفاع جرام الذهب عيار 21 من 6285 جنيهًا يوم 24 أكتوبر إلى 6300 جنيه يوم 25 أكتوبر 2026، بزيادة بلغت 15 جنيهًا، تعادل نحو 0.24%.

وجاء هذا الارتفاع المحدود في وقت شهدت فيه الأونصة العالمية تراجعًا من مستويات تجاوزت 4100 دولار في بداية الفترة إلى أقل من 4000 دولار بنهايتها، لتسجل نحو 3996 دولارًا.

وتوضح المقارنة وجود تباين بين حركة الذهب في الأسواق العالمية والسوق المصرية، إذ لم ينعكس انخفاض الأونصة بصورة مباشرة على الأسعار المحلية، نتيجة تأثير سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

وأكد المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، أن التحركات الأخيرة تعكس صراعًا بين الضغوط العالمية التي يتعرض لها الذهب والعوامل المحلية المؤثرة في التسعير، مشيرًا إلى أن الهبوط دون مستوى 4 آلاف دولار للأونصة كان من أبرز التطورات التي أعادت تشكيل توقعات المستثمرين.

وأضاف أن الارتفاع المحدود في سعر عيار 21 لا يكفي وحده للقول إن السوق دخلت موجة صعود جديدة، كما أن التراجع العالمي لا يعني بالضرورة هبوط الأسعار المحلية بالمعدل نفسه.

الدولار عند 55.70 جنيهًا يدعم أسعار الذهب محليًا

يمثل سعر الدولار أمام الجنيه أحد أبرز العوامل التي تؤثر في تسعير الذهب داخل مصر، إذ يؤدي ارتفاع سعر العملة الأمريكية إلى زيادة القيمة بالجنيه للذهب المقوم بالدولار، إذا ظلت العوامل الأخرى دون تغيير.

وأشارت منصة «آي صاغة» إلى ارتفاع الدولار من نحو 55 جنيهًا إلى 55.70 جنيهًا، بزيادة قدرها 70 قرشًا، تعادل نحو 1.27% وفق المقارنة الواردة في التقرير.

كما أشار التقرير إلى ارتفاع الدولار من 55.35 جنيهًا إلى 55.70 جنيهًا، وهو ما انعكس على القيمة النظرية لجرام الذهب عيار 21 وفق الحسابات المشار إليها.

ويعني ذلك أن حركة سعر الصرف قد تحد من تأثير انخفاض الأونصة العالمية على الأسعار داخل مصر، لأن ارتفاع الدولار يزيد قيمة الذهب عند تحويل سعره من العملة الأمريكية إلى الجنيه المصري.

ومع ذلك، فإن العلاقة بين سعر الدولار والذهب ليست العامل الوحيد الذي يحدد السعر النهائي، إذ تتداخل معها حركة العرض والطلب، وتكاليف التداول، ومستويات الأسعار التي تعتمدها محلات الصاغة.

ارتفاع النفط ومخاوف التضخم يضغطان على الذهب عالميًا

على المستوى العالمي، تعرض الذهب لضغوط خلال الفترة الأخيرة بفعل ارتفاع أسعار النفط وتجدد المخاوف المرتبطة بالتضخم، وهي عوامل تعزز التوقعات باستمرار أسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة لفترة أطول.

ويؤدي ارتفاع النفط إلى زيادة المخاوف بشأن تكاليف الطاقة والأسعار، ما قد ينعكس على توقعات التضخم والسياسة النقدية، وفي هذه الظروف، تزداد حساسية المستثمرين تجاه قرارات البنوك المركزية وتوقعات أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

وتكتسب توقعات الفائدة الأمريكية أهمية خاصة بالنسبة إلى الذهب، لأن ارتفاع أسعار الفائدة يمكن أن يزيد جاذبية الأصول التي تحقق عائدًا، مقارنة بالذهب الذي لا يدر عائدًا دوريًا لحائزيه.

وأشار سعيد إمبابي إلى أن الذهب يواجه ضغوطًا قوية نتيجة ارتفاع النفط وتجدد المخاوف التضخمية، إلى جانب التوقعات باستمرار الفائدة الأمريكية المرتفعة واحتمالات زيادتها في ديسمبر.



وقد ساهمت هذه العوامل في تراجع الأونصة إلى ما دون مستوى 4 آلاف دولار، بعدما كانت قد تجاوزت 4100 دولار في بداية الفترة المشار إليها، ما أعاد حالة الترقب إلى الأسواق بشأن اتجاه المعدن الأصفر خلال المرحلة المقبلة.

هل يستمر ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر؟

تظل حركة سعر الذهب اليوم في مصر مرتبطة بتطورات الأسواق العالمية وسعر الدولار أمام الجنيه، إلى جانب العوامل المحلية التي تؤثر في مستويات البيع والشراء داخل محلات الصاغة.

ويشير الارتفاع المسجل في عيار 21، من 6285 جنيهًا إلى 6300 جنيه، إلى قدرة السوق المحلية على التماسك رغم التراجع العالمي، لكنه لا يمثل دليلًا كافيًا على استمرار الصعود خلال الأيام المقبلة.

وتتوقف اتجاهات الأسعار المقبلة على مجموعة من المتغيرات، أبرزها:

تحركات الأونصة العالمية بعد هبوطها دون 4 آلاف دولار.

تطورات أسعار النفط ومدى تأثيرها على توقعات التضخم.

اتجاهات السياسة النقدية الأمريكية وتوقعات أسعار الفائدة.

حركة الدولار أمام الجنيه المصري.

مستويات العرض والطلب داخل سوق الصاغة المصرية.

وقد يؤدي استمرار ارتفاع الدولار إلى الحد من أثر أي تراجع إضافي في الأونصة على الأسعار المحلية، بينما قد يسهم انخفاض سعر الصرف أو تراجع الأونصة بوتيرة أكبر في زيادة الضغوط على أسعار الذهب داخل مصر.

لذلك، فإن متابعة العوامل المحلية والعالمية معًا تظل ضرورية لفهم تحركات المعدن الأصفر، بدلًا من الاعتماد على اتجاه الأونصة وحده عند تقييم أسعار الذهب في السوق.



هل الوقت مناسب لشراء الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 6300 جنيه؟

يعتمد قرار شراء الذهب على الغرض من الشراء، سواء كان اقتناء مشغولات ذهبية للاستخدام الشخصي أو الاحتفاظ بالمعدن الأصفر على المدى الطويل، فضلًا عن قدرة المشتري على تحمل تقلبات الأسعار.

فالمشترون بغرض الادخار قد يهتمون بمتابعة اتجاهات الأسعار وسعر الدولار والتغيرات العالمية، بينما يحتاج المقبلون على شراء المشغولات الذهبية إلى مراعاة المصنعية والرسوم التي قد ترفع التكلفة النهائية عن السعر المعلن للجرام.

كما أن ارتفاع الأسعار المحلية رغم تراجع الأونصة يوضح أهمية عدم الاعتماد على مؤشر واحد عند اتخاذ قرار الشراء، لأن سعر الصرف قد يغير اتجاه السوق بصورة تختلف عن حركة الذهب عالميًا.