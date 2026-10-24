طلع 5 جنيهات.. سعر الذهب في الصاغة الآن

ارتفع سعر الذهب في مصر مع تعاملات مساء اليوم السبت 24-10-2026 علي مستوى محلات الصاغة.

الذهب يرتفع

وسجل سعر الذهب في تداولات اليوم زيادة طفيفة تبلغ 5 جنيهات على الأقل بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم 6285 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7182 جنيها للشراء و 7125 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 6584 جنيها للشراء و 6532 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأشهر انتشارًا 6285 جنيها للشراء و 6235 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5387 جنيها للشراء و 5344 جنيها للبيع.غ

سعر عيار 14

وسجل سعر عيار 14الأقل قيمة 4190 جنيها للشراء و 4156 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 50.28 ألف جنيه للشراء و 49.88 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 3996 دولار للشراء و 3995 دولار للبيع.