دون تغيير.. سعر الذهب في الإمارات الآن

شهد سعر الذهب في الإمارات استقراراً مع تعاملات مساء اليوم السبت 24-10-2026 على مستوى محلات الصاغة الإماراتية.

سعر الذهب في الإمارات

وبلغ سعر جرام الذهب استقرارًا بمختلف الأعيرة الذهبية داخل محلات الصاغة الإماراتية دون تغيير.

آخر تحديث لسعر الجرام

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له اليوم 427 درهم إماراتي

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 481.5 درهم إماراتي.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 446 درهم إماراتي.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 427.5 درهم إماراتي.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 366.5 درهم إماراتي.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 3420 درهم إماراتي.

سعر تولة الذهب عيار 24

وصل سعر تولة الذهب من عيار 24 نحو 5616 درهم إماراتي.

سعر تولة الذهب عيار 22

وسجل سعر تولة الذهب من عيار 22 نحو 5202 درهم إماراتي.

سعر أونصة الذهب

وبلغ سعر أونصة الذهب 14.976 ألف درهم إماراتي.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وسجل سعر أونصة الذه بالدولار 3993 دولار.