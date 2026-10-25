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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب في الصاغة الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

شهد سعر الذهب ثباتًا مع أول تعاملات له اليوم الأحد 25-10-2026 على مستوى محلات الصاغة المختلفة.

سعر الذهب اليوم

وأظهرت تعاملات الذهب استقرارًا على مختلف الأعيرة الذهبية دون تغيير وسط ترقب داخل محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب

تحركات الذهب

وتراجع سعر الذهب في مصر مقدار 20 جنيهًا على مختلف الأعيرة الذهبية في مصر.

سعر الذهب في مصر

آخر تحديث لسعر الذهب 

وبلغ آخر تحديث في سعر جرام الذهب 6280 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7177 جنيها للشراء و 7120 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 6579 جنيها للشراء و 6526 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأشهر انتشارًا 6280 جنيها للشراء و 6230 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5382 جنيها للشراء و 5340 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

سجل سعر عيار 14 الأقل قيمة  4186 جنيها للشراء و 4153 جنيها للبيع .

سعر الذهب في مصر

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 3996 دولار للشراء و 3395 دولار للبيع.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب 50.24 ألف جنيه للشراء و 49.84 ألف جنيه للبيع.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب مال واعمال اخبار مصر سعر جرام الذهب

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