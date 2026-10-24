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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

دون تغيير.. سعر الذهب الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

أظهر سعر الذهب في مصر استقرارًا مع أول تعاملات مساء اليوم السبت 24-10-2026 على مستوى محلات الصاغة .

سعر الذهب 

وسجل متوسط سعر الذهب ثباتاً منذ إغلاق أمس الجمعة بدون تغيير وسط ترقب في الأسواق.

سعر الذهب في مصر

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6300 جنيه.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7200 جنيه للشراء و 7142 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6600 جنيه للشراء و 6547 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6300 جنيه للشراء و 6250 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5400 جنيه للشراء و 5357 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 14

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة 4200 جنيه للشراء و 4166 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب 50.4 ألف جنيه للشراء و 50 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4020 دولارا للشراء و 4019 دولارا للبيع.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب مال واعمال اخبار مصر سعر 14 اليوم سعر أوقية الذهب

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