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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

زيادة أكثر من 1000 جنيه.. الجنيه الذهب يتخطى الـ50 ألفا.. إلى أين وصلت الأسعار اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين يتخطى ال 50 ألف جنيه
سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين يتخطى ال 50 ألف جنيه
رانيا أيمن

قفز سعر الجنيه الذهب بقوة خلال شهر أكتوبر الجاري، ليسجل مكاسب كبيرة مقارنة ببداية الشهر، وسط موجة صعود جماعية تشهدها أسعار الذهب في السوق المصري، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2026 نحو 50200 جنيه، مقابل 49120 جنيه في يوم 1 أكتوبر 2026، ليحقق زيادة قدرها 1080 جنيها خلال 26 يوما فقط، بنسبة ارتفاع تتجاوز 2 بالمئة.

سعر الجنيه الذهب

وتشهد أسعار الذهب في مصر استقرارًا اليوم الاثنين الموافق 26 من أكتوبر لعام 2026، وذلك لليوم الثالث على التوالي بعد آخر تراجع تم تسجيله يوم الجمعة الماضية، بعد أن شهد الذهب قبل ذلك ارتفاعات متتالية، وجاءت الانخفاضات طفيفة لا تتعدى جنيهات محدودة، ليستقر الذهب عند هذا التراجع الطفيف الذي سجله منذ يوم الجمعة الماضي.

أسعار الذهب اليوم  

حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 7171 جنيها مقابل 7017 جنيه أول الشهر بزيادة 154 جنيها. 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 6573 جنيها مقابل 6432 جنيه أول الشهر. 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 6275 جنيها مقابل 6140 جنيه أول الشهر بزيادة 135 جنيها. 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5378 جنيها مقابل 5263 جنيه أول الشهر. 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 4183 جنيها مقابل 4093 جنيه أول الشهر. 

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم 223043.03 جنيه مقابل 218253.10 جنيه أول الشهر.

الذهب أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب في مصر اليوم سعر عيار ٢٤ اليوم سعر عيار ٢١ اليوم سعر عيار ١٨ اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم

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