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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميدو عن أحمد فتوح: لازم يمشي من الزمالك حتى لو هيروح الأهلي

ميدو
ميدو

شن أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، هجوما على مستوى أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مطالبا مجلس إدارة القلعة البيضاء ببيعه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حال وصول عرض مالي جيد، حتى لو كان رحيله سيؤثر فنيا على الفريق.

وقال ميدو، خلال تصريحاته ببرنامج «أوضة اللبس»، إنه يرى ضرورة إنهاء مشوار أحمد فتوح مع الزمالك، رغم احترامه الكبير للاعب، مؤكدا أن هناك مواقف يجب أن يتخذها النادي للحفاظ على مبادئه وترسيخها.

وأضاف: «أنا شايف، مع الاحترام الكبير لفتوح، إن فتوح لازم يتباع! لازم مجلس إدارة الزمالك مع أول عرض جيد في يناير إنه يتخلص من فتوح، حتى لو ده هيكون ليه تأثيره الفني على الفريق».

وأوضح ميدو أن اتخاذ مثل هذا القرار قد يحمل رسالة مهمة لبقية اللاعبين، قائلًا: «أنت في مواقف بتاخدها كنادي بترسخ فيها مبادئك! ده رقم 1، رقم 2: بتخسر لعيب، بس بتشتري الفرقة! بتخسر لعيب، لكن بتشتري الفرقة!».

ميدو: الزمالك لن يتأثر فنيا برحيل فتوح

وتطرق ميدو إلى الجانب الفني، مؤكدًا أن الزمالك يمتلك بدائل يمكنها تعويض غياب أحمد فتوح، مشيرًا إلى أن عمر جابر يستطيع اللعب في مركز الظهير الأيسر بشكل مميز، إلى جانب وجود أكثر من لاعب قادر على المشاركة في مركز الظهير الأيمن.

وقال إن مستوى فتوح منذ بداية الموسم لم يكن جيدا، منتقدا أداءه في مباراة الأهلي الأخيرة، موضحا أنه لم يكن قادرا على أداء واجباته الهجومية والدفاعية بالشكل المطلوب.

وأضاف ميدو أن فتوح واجه صعوبة في الوصول إلى الثلث الهجومي، كما لم يظهر بالشكل المناسب في المواجهات المشتركة، معتبرا أن غيابه لن يكون مؤثرا بدرجة كبيرة على المستوى الفني للفريق.

ميدو يعلق على احتمالية انتقال فتوح إلى الأهلي

وعن مخاوف جماهير الزمالك من إمكانية انتقال أحمد فتوح إلى الأهلي حال رحيله عن الفريق الأبيض، أكد ميدو أن ذلك لا ينبغي أن يمنع النادي من اتخاذ القرار الذي يراه مناسبًا.

وقال: «طب ما يروح الأهلي، إيه المشكلة بقى بالنسبة لك لو فتوح راح الأهلي؟ ما فيه لعيبة تانية مشيت من الزمالك وراحت الأهلي، والزمالك زي ما هو وماشي زي ما هو دايما هتعرف إنك تلاقي البديل؛ لأن أنت الزمالك!».

واختتم ميدو تصريحاته بالتأكيد على أنه يحب أحمد فتوح، وأنه سبق أن دعمه في مواقف عديدة، لكنه يرى أن استمرار اللاعب مع الزمالك لم يعد الخيار المناسب، قائلًا: «رأيي: فتوح خلاص لازم يمشي من الزمالك، مشواره لازم ينتهي مع الزمالك؛ لأنه تاني، زي ما قلت لحضراتكم، هو مصمم على نفس الطريق، ما بيسمعش لحد، ما بيسمعش لحد حواليه!».

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