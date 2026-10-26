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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

خسائر بالمليارات في ساعات.. النفط يتراجع رغم هجمات الحوثيين على السعودية

تراجع أسعار النفط اليوم الاثنين
تراجع أسعار النفط اليوم الاثنين
رانيا أيمن

انخفضت أسعار النفط دولارين للبرميل اليوم الاثنين في ظل تجدد الآمال بتهدئة الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران، على الرغم من أن الهجمات المستمرة على السعودية ​أبقت على مخاوف المستثمرين بشأن الإمدادات.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 2.03 دولار، أو 1.7 بالمئة إلى 114.70 دولار بحلول ‌الساعة 1437 بتوقيت جرينتش، وفقاً لرويترز.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.60 دولار، أو 2.5 بالمئة إلى 100.71 دولار للبرميل.

كانت الأسعار قد ارتفعت بنحو ثلاثة دولارات عند التسوية يوم الجمعة. وأنهى خام برنت الأسبوع مرتفعا ستة بالمئة، في حين زاد خام ​غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.3 بالمئة.

النفط يتراجع بشكل طفيف مع استمرار مخاوف تعطل الإمدادات عبر هرمز

وقال جون إيفانز المحلل في شركة بي.في.إم أويل أسوشيتس "مع تضاعف ​المخاطر جراء هجمات الحوثيين على السعودية، فإن أي انخفاض في سعر خام برنت ⁠إلى مستويات الأسبوع الماضي المتدنية سيجد مشترين متحمسين".

وأضاف "من الصعب قياس حجم عمليات التصحيح، لكن هذه العملية ​لم تصل بأي حال من الأحوال إلى أي مستوى قد يدفع المستثمرين إلى التخلي عن الأمل".

وقالت السعودية، ​التي كانت تستعد لإجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين في طهران إلى جانب تركيا وباكستان، إن من المهم فتح قنوات للمفاوضات.

وذكر مسؤول مطلع أن وسطاء قطريين توجهوا إلى طهران أمس الأحد في إطار جهود تهدف إلى تخفيف حدة التوتر الإقليمي بالتنسيق ​مع الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من محادثات وساطة، استمرت الهجمات في مطلع الأسبوع، حيث أعلن الحوثيون أنهم ​هاجموا محطات ضخ على خط أنابيب شرق-غرب للنفط الخام ومطار الرياض. وقالت السعودية أمس الأحد إنها اعترضت المزيد من ‌الصواريخ ⁠والطائرات المسيرة.

ولا تزال آثار الحرب، التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير، تتردد أصداؤها في ظل تكيف الشركات مع اضطرابات الشحن التجاري عبر مضيق هرمز ومضيق باب المندب الناجمة عن الصراع.

تراجع أسعار النفط وتراجع المخاوف بشأن الإمدادات


وتشير بيانات جمعها معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إلى أن شهر أكتوبر تشرين الأول أصبح أسوأ شهر ​من حيث الهجمات على ​الشحن التجاري في مضيق ⁠هرمز والممرات المائية القريبة منه. والمعهد هو مركز أبحاث يتابع وقائع الأمن البحري في أنحاء العالم منذ عام 2017.

وأظهرت صور أقمار صناعية اتساع بقعة النفط ​المتسرب من ناقلة متضررة قبالة سواحل الإمارات، مما أدى إلى إغلاق مزيد ​من الشواطئ ⁠وإثارة مخاوف بيئية.

وقال وزير النفط السعودي ونظيره السنغافوري اليوم الاثنين إن شركة أرامكو السعودية ستبدأ في تخزين النفط الخام في سنغافورة اعتبارا من النصف الثاني من عام 2027، لتعزيز مرونة سلسلة الإمداد الخاصة بها في ⁠المنطقة.

وأكد فاتح ​بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية المخاوف بشأن وضع الإمدادات، ​إذ قال اليوم الاثنين خلال فعالية للقطاع في سنغافورة إنه لا يتوقع أن تعود أسواق الطاقة في عام 2027 إلى ما ​كانت عليه قبل الحرب على إيران.

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