أحمد موسى: الأمن القومي للسعودية والدول العربية جزء من الأمن القومي المصري

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر دولة مؤسسات تحترم الدستور والقانون "،مضيفا:" تم اتباع كل الإجراءات التي ينص عليها الدستور من اجل ارسال قوات عسكرية في مهمة خارج البلاد .



وقال الإعلامي احمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" فيه أعضاء في مجلس النواب رفضوا التفويض وهذا حقهم ولكن العدد بسيط وقليل للغاية ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" الدولة المصرية تتعامل مع التطورات في المنطقة بمنتهى الحكمة".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" الامن القومي للسعودية والدول العربية جزء من الامن القومي المصري ".

