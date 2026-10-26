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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

توك شو| أحمد موسى: لا يوجد دولة ليس عليها ديون.. وهذه نسب الديون في أوروبا وأمريكا.. الحكومة تتحرك لتأمين احتياجات 6 أشهر من السلع الاستراتيجية.. واجتماع عاجل لإدارة الأزمات

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمد البدوي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أحمد موسى: مفيش دولة ما عليهاش ديون.. ودي نسب الديون في أوروبا وأمريكا
أكد الإعلامي أحمد موسى أن الضغوط الاقتصادية التي تواجه دول العالم تؤكد أن مصر ليست بمعزل عن التطورات الدولية، مشيرًا إلى أن العديد من الاقتصادات الكبرى تعاني ارتفاع مستويات الديون مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة التي يشهدها العالم.

بعد موجة الخسائر الحادة| هل اقتربت البورصة المصرية من الارتداد؟
قال رامي حجازي، خبير أسواق المال والمحلل الاقتصادي، إن الخسائر الحادة التي شهدتها البورصة المصرية في جلسة الأحد تثير تساؤلات حول مستقبل السوق واتجاهات المؤشرات خلال الفترة المقبلة، والسيناريوهات المحتملة للتعامل مع موجة التراجع.

الصحة: إطلاق المرحلة التجريبية للكشف المبكر عن سرطان الأطفال خلال 2026
قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن المبادرة الرئاسية الجديدة للكشف المبكر عن سرطان الأطفال تأتي ضمن حزمة مترابطة لتطوير المنظومة الصحية، إلى جانب تحسين حوافز العاملين وزيادة قدرة المستشفيات على تقديم الخدمات الطبية.

وزير الري الأسبق: نقطة المياه في مصر تُستخدم 6 مرات لمواجهة أزمة الشح المائي
أكد الدكتور حسام مغازي، وزير الري الأسبق، أن خط الفقر المائي لأي دولة في العالم يبلغ 1000 متر مكعب لكل فرد سنويًا، موضحًا أن انخفاض نصيب الفرد عن هذا الرقم يعني دخول الدولة تحت خط الفقر المائي.

الحكومة تتحرك لتأمين احتياجات 6 أشهر من السلع الاستراتيجية.. واجتماع عاجل لإدارة الأزمات
كشف المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن تحركات حكومية لتأمين احتياجات الدولة من السلع الأساسية والمنتجات البترولية، في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية واضطراب أسواق الطاقة، مؤكدًا أن المخزون الاستراتيجي من السلع يكفي لمدة تصل إلى 6 أشهر.

رانيا يعقوب: الأفراد تحملوا ضغوط البورصة.. والشركات المصرية تقتنص فرص الشراء
أكدت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أن المستثمرين الأفراد كان لهم دور بارز في دعم السوق خلال الفترة الماضية، إلا أن مبيعاتهم الأخيرة ساهمت في زيادة الضغوط على حركة التداول، بالتزامن مع حالة الترقب التي تسيطر على المستثمرين بسبب التطورات الجيوسياسية في المنطقة.

تحرك عاجل لتعديل شروط القيد.. الأطباء: القضية تتعلق بمستقبل صحة المصريين
أكد الدكتور أحمد بحلس، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أن مجلس النقابة سيتقدم بتعديلات إلى مجلس الشيوخ بشأن القيد بنقابة الأطباء، وذلك بعد الانتهاء من دراسة الأثر التشريعي للقانون الحالي، وتقييم ما يرتبط به من تحديات.
خفض 30% لأسعار كهرباء العدادات الكودية.. برلماني يوضح
أكد النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، ضرورة البحث في أسباب تأخر البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء، رغم تقدم المواطنين بها منذ فترة، مشددًا على أهمية وضع حلول تنهي معاناة المواطنين مع هذا الملف.

ترامب: لا نعتزم الهجوم على إيران الليلة.. ولدينا معلومات استخباراتية متقدمة
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا توجد نية لشن هجوم على إيران  الليلة، مشيرًا إلى أنه يتلقى تقارير استخباراتية بشأنها، وأن إدارته تمتلك معلومات متقدمة تتعلق بالوضع الإيراني.

البورصة البورصة المصرية أحمد موسى

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