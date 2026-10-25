بعد موجة الخسائر الحادة| هل اقتربت البورصة المصرية من الارتداد؟

قال رامي حجازي، خبير أسواق المال والمحلل الاقتصادي، إن الخسائر الحادة التي شهدتها البورصة المصرية في جلسة الأحد تثير تساؤلات حول مستقبل السوق واتجاهات المؤشرات خلال الفترة المقبلة، والسيناريوهات المحتملة للتعامل مع موجة التراجع.

واستعرض رامي حجازي، خبير أسواق المال والمحلل الاقتصادي، خلال استضافته في برنامج «مؤشر النيل» بالتلفزيون المصري، أبرز أسباب الهبوط وتوقعات أداء مؤشري EGX30 وEGX70.

وأضاف رامي حجازي أن التراجعات الحادة التي شهدتها البورصة المصرية ترتبط بالتوترات الجيوسياسية وخروج بعض الاستثمارات الأجنبية وزيادة الضغوط البيعية على أداء المؤشرات.

وقال حجازي إن أبرز العوامل التي ساهمت في زيادة حدة التقلبات بالسوق تتمثل في تصاعد حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي، وارتفاع أسعار الطاقة، والمخاوف المرتبطة بالتضخم وتباطؤ النمو، إلى جانب اتجاه بعض المستثمرين إلى تقليص مراكزهم الاستثمارية والاحتفاظ بالسيولة.

وأضاف خبير أسواق المال أن أداء المؤشرين الرئيسي EGX30 ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 يعكس الضغوط التي يتعرض لها السوق، موضحًا أسباب تعرض المؤشر الأخير لضغوط أكبر في ظل تأثر عدد من الأسهم بحركة تعاملات الأفراد وتراجع شهية المخاطرة.

وقال حجازي إن السيناريوهات الفنية المحتملة لحركة المؤشرات خلال الفترة المقبلة تتضمن بحث ما إذا كانت التراجعات الحالية تمثل موجة تصحيح مؤقتة أم بداية لتحول في الاتجاه العام للسوق، فضلًا عن تأثير الطروحات الجديدة على السيولة، ودور تحركات الدولار وسعر الصرف في إعادة تقييم الأسهم.

وأضاف حجازي أن تجنب القرارات الاستثمارية المتسرعة خلال فترات التقلبات يمثل أهمية كبيرة، مع الحذر من التوسع في الشراء بالهامش، وضرورة متابعة تطورات السيولة وحركة الاستثمار الأجنبي والمؤشرات الفنية قبل اتخاذ القرارات الاستثمارية.