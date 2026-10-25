بعد صعوده اليوم الأحد.. اعرف متوسط سعر الدولار في مصر

شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ارتفاعًا جديدًا خلال تعاملات اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026، إذ تراوح سعر الشراء بين 55.62 و55.83 جنيه، فيما تراوح سعر البيع بين 55.72 و55.93 جنيه، وذلك وفق أحدث بيانات البنوك العاملة في مصر.

وصعد متوسط سعر الدولار لنحو 55.81 جنيه، وسط تقارب لافت في الأسعار بين غالبية البنوك العاملة في السوق.

وسجل سعر شراء الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي الكويتي أعلي سعرا بقيمة 55.83 جنيه و55.93 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار في بنوك المصري الخليجي، الشركة المصرفية العربية الدولية، بيت التمويل الكويتي بسعر 55.80 جنيه للشراء و55.90 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري وبنك مصر

استقر سعر الدولار في أكبر بنكين حكوميين، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، عند 55.77 جنيه للشراء و55.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك

وتساوي الدولار في بنوك التجاري الدولي (CIB)، الإسكندرية والكويت الوطني والبركة والمصرف العربي وقناة السويس والمصرف المتحد والتنمية الصناعية والعقاري المصري العربي والتعمير والإسكان وإتش إس بي سي ليصل إلى 55.77 جنيه للشراء و55.87 جنيه للبيع.

وتراوحت الأسعار في بقية البنوك بين هذين المستويين، فسجل الدولار 55.76 جنيه للشراء و55.86 جنيه للبيع في العربي الأفريقي الدولي وقطر الوطني الأهلي.

وفي بنك أبوظبي التجاري بلغ سعر الدولار نحو 55.75 جنيه للشراء و55.85 جنيه للبيع.

وتداول سعر الدولار في بنكي أبوظبي الأول وكريدي أجريكول عند55.73 جنيه للشراء و55.83 جنيه للبيع.

واستقر سعر شراء الدولار في بنك فيصل الإسلامي عند 55.72 جنيه و55.82 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي نحو 55.70 جنيه للشراء و55.80 جنيه للبيع.

أقل سعر في السوق

في المقابل، سجل بنك نكست أدنى الأسعار، إذ بلغ الدولار لديه 55.62 جنيه للشراء و55.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل الدولار في البنك المركزي المصري 55.76 جنيه للشراء و55.90 جنيه للبيع.